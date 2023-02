Krešo Bengalka progovorio je o dijagnozi: Život s depresijom je svijet iz kojeg se teško izvući...

Splitski reper Krešo Bengalka (37) progovorio je za Story.hr o svojoj borbi s depresijom, terapiji i svojoj obitelji. Razlog zašto je napokon ispričao sve o dijagnozi za javnost je taj da pomogne ljudima koji su se našli u istoj ili sličnoj situaciji.

- Dobio sam dijagnozu, crno na bijelo, da imam depresiju te mi je prepisana terapija koja je, moram priznati, uspješna. Mislim da je onda i postavljanje moje dijagnoze bilo uspješno koliko god to bilo neuspješno za mene. No to je tako... Najgore stanje u depresiji je ono prvo i početno, kada se čovjek bori i želi se izvući iz toga. Važno je prihvatiti sebe da si takav, a to je meni bilo najteže - rekao je.

Reper je također otkrio kako je s depresijom izrazito teško živjeti.

- Mogu reći da je jako teško živjeti s dijagnozom kao što je depresija. Osim što uključuje vas, uključuje i druge ljude koji vas okružuju. To je sve začaran krug i nikome nije lako. Prije, dok nisam otkrio da imam depresiju, pokušao bih je ublažiti druženjem s prijateljima. S godinama su mi ti dragi ljudi postali teret, a moja tjeskoba počela je samo bujati. Najvažnije mi je bilo pronaći oslonac u obitelji, mojoj partnerici i kćeri da njima mogu objasniti svoje stanje i da nisam zdrav - započeo je Krešo pa dodao:

- Život s depresijom je svijet iz kojeg se čovjek teško izvuče. Prije bi mi borbu s tjeskobom i depresijom ublažilo, primjerice, piće, pokoje pivo, ali onda dolazimo do zaključka da je to konstantno odgađanje rješavanja problema i njegovo produbljivanje. To sigurno nije lijek, jer da je to lijek, liječnici bi prepisivali bocu viskija, a ne antidepresive.

Krešo je otkrio i kako je počela njegova borba s depresijom.

- Ne postoji tu jedan razlog. Riječ je o više problema koji su se godinama nakupljali. Tijekom života čovjek se samo nađe u naizgled bezizlaznoj situaciji. Čini se da su te životne situacije nerješive jer su u jednu ruku kompleksne - ispričao je reper.

Otkrio je kako najviše pjesama napiše kada se osjeća loše te da za njega pisanje u teškim trenucima znači 'traženje pomoći od samog sebe'.

