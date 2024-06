Kris Jenner kroz suze otkrila loše vijesti: 'Našli su mi nešto!'

Reality zvijezda Kris Jenner (68) u najavi nove epizode showa 'The Kardashians' svojoj djeci i dečku odlučila podijeliti zabrinjavajuće vijesti o svom zdravlju. Nedavno se podvrgnula liječničkom pregledu, a kaže, rezultati nisu dobri, piše People.

- Htjela sam vam nešto reći... Imala sam pregled - govori emotivna Kris svom dečku Coreyu Gambleu te kćerkama Kim, Khloe i Kendall u najavi nove epizode.

- Ovo me čini stvarno tužnom i emotivnom, ali doktori su nešto pronašli - briznula je u plač.

Kris Jenner negirala navode o seksualnom uznemiravanju nakon što ju je tužio bivši zaštitar | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Ostatak najave epizode otkrio je o čemu se radi. Naime, reality zvijezdi dijagnosticirali su cistu i mali tumor.

Kris je u ranijim sezonama showa već imala problema sa zdravljem. Točnije, u rujnu 2022. njezina kćer Kylie Jenner na Instagramu i Tik Toku je objavila video koji je mnoge zabrinuo. Ruka joj se nekontrolirano tresla.

O njezinom zdravlju brojni su raspravljali, a Kris je, ako je suditi prema najavi, svoje zdravstveno stanje krila od djece.

Foto: imdb

Inače, početkom 2022. završen je show "Keeping up With The Kardashians" nakon čak 20 sezona prikazivanja, a zamijenio ga je 'The Kardashians' koji se emitira na streaming servisu Hulu.