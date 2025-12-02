Kris Jenner ostavila fanove u šoku novom frizurom: Nećete vjerovati što je napravila...

Glava obitelji Kardashian-Jenner, Kris Jenner, spremna je za blagdane s potpuno novom frizurom. Na blagdanskom fotografiranju s kćeri Khloe Kardashian pokazala je kratki bob sa šiškama, koji je uparila sa satenskom haljinom boje zene i odgovarajućim kardiganom.

Foto: Instagram

Prije nego što je odlučila za ovu frizuru, Kris je često mijenjala stil kose - od prepoznatljive kratke kose do strožeg boba i zalizanih varijanti.

- Zahvalna sam - napisala je 70-godišnjakinja u opisu objave na Instagramu te dodala kako se nada se da su svi imali najnevjerojatniji Dan zahvalnosti ispunjen ljubavlju!

Na fotografijama se Khloe, osnivačica brenda Good American, privila uz majku ispred golemog božićnog drvca. Nosila je mini haljinu s dolčevitom i dugim rukavima, koju je iskombinirala s bordo salonkama i kožnim rukavicama, dok je kosa bila skupljena u zalizanu punđu. Khloe je također podijelila fotografije s obiteljskog druženja, uključujući one sa svojom djecom, True i Tatumom, te nećakinjama Dream i Chicago.

Obiteljske proslave uslijedile su nakon nedavnog 70. rođendana Kris Jenner, koji ju je potaknuo na razmišljanje o prioritetima u novom desetljeću života.

- Moj život je zaista usredotočen na obitelj i prijatelje - izjavila je Kris prošlog mjeseca, dodajući kako joj odnosi s najbližima mnogo znače.

Kao veliku inspiraciju istaknula je svoju majku, 91-godišnju Mary Jo Campbell.

- Uvijek mi govori da je radila do 82. godine. To ju je održavalo mladom, osjećala se dijelom života, bila je uzbuđena ustajati svako jutro i ići na posao te uživati u svojoj karijeri i onome što je radila - zaključila je Kris, naglašavajući da je upravo majčin pristup starenju ono čemu i sama teži.