TRAGIČNA ISPOVIJEST

Piše Franka Bučar,
Tuga iza glamura: Kris Jenner objavila slike pokojne sestre
Foto: Instagram

Objava je odmah privukla pažnju obožavatelja, koji su primijetili koliko je Kris ranjiva u ovim trenucima. Iza glamura jasno se vidi žena koja se i dalje bori sa tihim teretom gubitka

Kris Jenner danas je dirljivim objavama na Instagramu odala počast svojoj mlađoj sestri Karen Houghton, na dan koji bi bio njen 67. rođendan.  

U emotivnom “throwback” kolažu fotografija, Kris je iskreno priznala:“Mislim na tebe svaki jedini dan … nedostaješ mi, volim te, i znam da nas čuvaš odozgo.”  

Karen je preminula neočekivano 18. ožujka 2024. u dobi od 65 godina. Uzrok smrti je bio srčani zastoj i iznenadna srčana aritmija, a kao sekundarni faktor navodi se dijabetes tipa 2.  

Kris je tada podijelila poruku bola i gubitka: “Moje srce boli za majkom MJ i Kareninoj kćeri Natalie,” napisala je, opisujući Karen kao “slatku, najljubazniju, osjetljivu, ranjivu i jako smiješnu”.  

LUKSUZ I LUDNICA Kris Jenner priredila tulum za pamćenje, ali i za zapisnik! Policija morala intervenirati
Kris Jenner priredila tulum za pamćenje, ali i za zapisnik! Policija morala intervenirati

U objavi za rođendan, Kris je također uključila obiteljske fotke – s mjestima i ljudima koji su Karen značili: njihova majka Mary Jo “MJ” Shannon, Krisine kćeri (Kourtney, Rob, Khloé i Kim) i čak pokojni Rob Kardashian Sr.  

Foto: Instagram

Ova emotivna gesta još je jednom podsjetnik na duboku ljubav i tugu koju nosi u srcu – čak i nakon tragedije.

