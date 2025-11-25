Objava je odmah privukla pažnju obožavatelja, koji su primijetili koliko je Kris ranjiva u ovim trenucima. Iza glamura jasno se vidi žena koja se i dalje bori sa tihim teretom gubitka
Tuga iza glamura: Kris Jenner objavila slike pokojne sestre
Kris Jenner danas je dirljivim objavama na Instagramu odala počast svojoj mlađoj sestri Karen Houghton, na dan koji bi bio njen 67. rođendan.
U emotivnom “throwback” kolažu fotografija, Kris je iskreno priznala:“Mislim na tebe svaki jedini dan … nedostaješ mi, volim te, i znam da nas čuvaš odozgo.”
Karen je preminula neočekivano 18. ožujka 2024. u dobi od 65 godina. Uzrok smrti je bio srčani zastoj i iznenadna srčana aritmija, a kao sekundarni faktor navodi se dijabetes tipa 2.
Kris je tada podijelila poruku bola i gubitka: “Moje srce boli za majkom MJ i Kareninoj kćeri Natalie,” napisala je, opisujući Karen kao “slatku, najljubazniju, osjetljivu, ranjivu i jako smiješnu”.
U objavi za rođendan, Kris je također uključila obiteljske fotke – s mjestima i ljudima koji su Karen značili: njihova majka Mary Jo “MJ” Shannon, Krisine kćeri (Kourtney, Rob, Khloé i Kim) i čak pokojni Rob Kardashian Sr.
Ova emotivna gesta još je jednom podsjetnik na duboku ljubav i tugu koju nosi u srcu – čak i nakon tragedije.
