Kris Jenner (65) prva će na svijetu voziti novi Rolls-Royce Ghost, potvrdili su to iz prestižne britanske tvornica automobila. Reality zvijezda pohvalila se i sama tom viješću, a vrijednost luksuznog automobila je 400.000 dolara (oko 2,5 milijuna kuna).

Procjenjuje se da je Jenner 'teška' više od 100 milijuna dolara pa ovakav izdatak neće značajno osjetiti. Proslavila se obiteljskim showom 'Keeping Up With The Kardashians'.

Obitelj je ogromnu zaradu od realityja podijelila na jednake dijelove, no Kim i Kylie nakon showa su izgradile kudikamo unosnije karijere od ostatka obitelji.

Ipak, jedna je majka, ali i menadžerica. Kris svima uzima 10%, a kako je Kylie nedavno postala milijarderka, a Kim je vrlo blizu toga, postaje jasno da ni Kris na sebi ne mora štedjeti.