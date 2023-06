Kris Jenner sasvim otvoreno: 'Ponekad mi je žao što sam ih gurnula u slavu, teret je to...'

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net/Instagram

Obitelj Kardashian na malim ekranima gledamo od 2007. kada se počeo emitirati njihov reality 'Keeping up with the Kardashians'.

Majka i menadžerica sestara Kardashian, Kris Jenner (67) priznala da joj je ipak, barem djelomično žao što je 'gurnula' svoju obitelj pod svjetla reflektora. POGLEDAJTE VIDEO: U najnovijoj epizodi njihovog realityja 'The Kardashians', dio obitelji okupio se u Kiminoj (42) kući, a Kris je otkrila da misli da je na svoje kćeri stavila 'preveliki teret'. Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net - Još od kada ste bile male, bila sam toliko ponosna na vas. I danas sam. Mislim, ne mogu biti ponosnija - započela je Kris. Prisjetimo se, obitelj Kardashian na malim ekranima gledamo od 2007. kada se počeo emitirati njihov prvi reality 'Keeping up with the Kardashians'. Foto: imdb - Ponekad se osjećam kao da sam pomogla izgraditi nešto što može biti i teret. Hejteri su ponekad tako brutalni i osjećam se loše što sam donjela ovaj element u naše živote, a to je teško, to je borba - rekla je. Foto: Instagram / ginemargrethe Kim joj je odgovorila da se ne bi trebala osjećati tako. Rekla je da je zahvalna na životu koji žive te da je sve to jedna velika lekcija. Inače, Kris je majka šestero djece, sestre Kim, Khole (39) i Kourtney (44) te sina Roba (36) dobila je s poduzetnikom Robertom Kardashianom, a mlađe kćeri Kendall (27) i Kylie (25) s bivšim atletičarem Bruceom Jennerom, koji je kasnije prošao operaciju promjene spola i postao Caitlyn (73).