Kristen Stewart kritizirala rodnu nejednakost u filmskom svijetu: 'To sve je stvarno poražavajuće'

Popularna glumica Kristen Stewart na godišnjem je Ženskom ručku Akademije i Chanela, koji se održao u utorak u Los Angelesu, u svom govoru oštro iskritizirala nedostatak rodne ravnopravnosti u Hollywoodu, prenosi People. Referirala se na prepreke s kojima se susreću žene u svijetu filma.

'Nakon 'Me Too' pokreta, činilo se mogućim da priče žena i za žene napokon dobiju ono što zaslužuju, da bi nam možda moglo biti dopušteno ili nas se čak ohrabriti u tome da izražavamo sebe i dijelimo svoja iskustva, sva naša iskustva bez filtera', izjavila je slavna glumica nazivajući ovaj problem 'slonom u sobi'.

Foto: Mario Anzuoni

Pozivajući se na svoj redateljski prvijenac 'Chronology of Water' objasnila je kako sada u potpunosti razumije s čime se žene sve moraju boriti: 'Sada mogu posvjedočiti toj tučnjavi golim rukama koja zahvaća svaki kadar, kada je sadržaj premračan, previše tabu, kada iskrenost s kojom se serviraju zapažanja o iskustvima koja žene doživljavaju rutinski često izaziva gađenje i odbacivanje'.

Dodavši šaljivo da se trenutno bori s PMS-om, glumica je nastavila svoj govor o gorućem problemu. Napomenuvši da je rasprava o nejednakosti za neke neugodna rekla je: 'Možemo razgovarati o razlici u plaći i porezu na tampone i mjeriti to na razne načine, no nasilje se ušutkava. Čini se kao da ni ne bismo smjele biti ljute. Ali mogla bih pojesti ovaj podij vilicom i nožem, tako sam ljuta'.

Foto: Profimedia/Pool

Kristen Stewart naglasila je i kako se prilike žena da svoje priče podijele na velikim platnima smanjuju. 'Nazadovanje od našeg kratkog trenutka napretka je poražavajuće', istaknula je te nastavila: 'Poražavajuće je. Žalosno mali broj filmova iz prošle godine napravile su žene'.

Objasnila je i kako bi svaka osoba trebala imati pravo da se izrazi i bude svoja te da svaka žena ima pravo koristiti svoj istinski glas. 'Ono što mi se čini očitim je da pretvaranje da se ovo ne događa nije opcija. One od nas koje su bile dovoljno sretne da naprave film imaju odgovornost prema onima koje tek dolaze', rekla je pred publikom u kojoj su sjedile mnoge slavne žene poput Kate Hudson, Dylan Meyer, Barbie Ferreira, Patty Jenkins i druge.

Foto: Soeren Stache/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA