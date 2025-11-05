Obavijesti

Show

Komentari 0
'SLON U SOBI'

Kristen Stewart kritizirala rodnu nejednakost u filmskom svijetu: 'To sve je stvarno poražavajuće'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Kristen Stewart kritizirala rodnu nejednakost u filmskom svijetu: 'To sve je stvarno poražavajuće'
3
Foto: Mario Anzuoni

Slavna glumica i redateljica u govoru na jednom 'ženskom' eventu osvrnula se na gorući problem te istaknula važnost njegova rješavanja

Popularna glumica Kristen Stewart na godišnjem je Ženskom ručku Akademije i Chanela, koji se održao u utorak u Los Angelesu, u svom govoru oštro iskritizirala nedostatak rodne ravnopravnosti u Hollywoodu, prenosi People. Referirala se na prepreke s kojima se susreću žene u svijetu filma.

NAKON 6 GODINA VEZE Kristen Stewart za Uskrs se udala: Ona i partnerica Dylan Meyer izrekle sudbonosno 'da'
Kristen Stewart za Uskrs se udala: Ona i partnerica Dylan Meyer izrekle sudbonosno 'da'

'Nakon 'Me Too' pokreta, činilo se mogućim da priče žena i za žene napokon dobiju ono što zaslužuju, da bi nam možda moglo biti dopušteno ili nas se čak ohrabriti u tome da izražavamo sebe i dijelimo svoja iskustva, sva naša iskustva bez filtera', izjavila je slavna glumica nazivajući ovaj problem 'slonom u sobi'.

Premiere for the film Love Lies Bleeding in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Pozivajući se na svoj redateljski prvijenac 'Chronology of Water' objasnila je kako sada u potpunosti razumije s čime se žene sve moraju boriti: 'Sada mogu posvjedočiti toj tučnjavi golim rukama koja zahvaća svaki kadar, kada je sadržaj premračan, previše tabu, kada iskrenost s kojom se serviraju zapažanja o iskustvima koja žene doživljavaju rutinski često izaziva gađenje i odbacivanje'.

'OVOG LISTOPADA' Objava koja je razveselila sve obožavatelje: 'Sumrak saga' vraća se na velika platna?
Objava koja je razveselila sve obožavatelje: 'Sumrak saga' vraća se na velika platna?

Dodavši šaljivo da se trenutno bori s PMS-om, glumica je nastavila svoj govor o gorućem problemu. Napomenuvši da je rasprava o nejednakosti za neke neugodna rekla je: 'Možemo razgovarati o razlici u plaći i porezu na tampone i mjeriti to na razne načine, no nasilje se ušutkava. Čini se kao da ni ne bismo smjele biti ljute. Ali mogla bih pojesti ovaj podij vilicom i nožem, tako sam ljuta'.

Chanel's Metiers d'art Collection photocall, Tokyo, Japan - 01 Jun 2023
Foto: Profimedia/Pool

Kristen Stewart naglasila je i kako se prilike žena da svoje priče podijele na velikim platnima smanjuju. 'Nazadovanje od našeg kratkog trenutka napretka je poražavajuće', istaknula je te nastavila: 'Poražavajuće je. Žalosno mali broj filmova iz prošle godine napravile su žene'.

SVADBA NA USKRS Možete poljubiti mladenku! Evo kako je izgledalo vjenčanje Kristen Stewart i Dylan Meyer
Možete poljubiti mladenku! Evo kako je izgledalo vjenčanje Kristen Stewart i Dylan Meyer

Objasnila je i kako bi svaka osoba trebala imati pravo da se izrazi i bude svoja te da svaka žena ima pravo koristiti svoj istinski glas. 'Ono što mi se čini očitim je da pretvaranje da se ovo ne događa nije opcija. One od nas koje su bile dovoljno sretne da naprave film imaju odgovornost prema onima koje tek dolaze', rekla je pred publikom u kojoj su sjedile mnoge slavne žene poput Kate Hudson, Dylan Meyer, Barbie Ferreira, Patty Jenkins i druge.

Berlinale 2023 - International Jury
Foto: Soeren Stache/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
UPEČATLJIVA KANDIDATKINJA

Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Valentina Kordić je gledateljima poznata po dvostrukom sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala te je sad sretno slobodna
FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi
EVO KAKO IZGLEDAJU

FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris i model Dino Bubičić vjenčali su se prije 15 godina, a brak je potrajao devet godina. Nakon rastave, svatko je krenuo svojim putem, a modeli koji su nekad osvajali modne piste danas izgledaju bitno drugačije
FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura

U utorak navečer u Zadru je održano 4. izdanje modne revije pod nazivom ModernA. Na reviji je bila i Maja Šuput u pratnji 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza, a sve je budnim okom pratila i Laura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025