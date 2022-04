Kristian iz 'Survivora': Ne volim hodati po tuđim glavama prema uspjehu, zato sam i popustio...

Fitness instruktor i računalni tehničar Kristian Rauch (27) iz Zagreba napustio je show "Survivor" početkom travnja, ali je nakon Dominikanske Republike produžio u Portoriko i tek se nedavno vratio u Hrvatsku.

1. Kakav je osjećaj vratiti se iz Dominikanske Republike doma?

Povratak kući, obitelji i prijateljima nakon dugog izbivanja je jako lijep. Jedva sam čekao da mogu doći na poznati teren i krenuti u realizaciju novih ideja i ciljeva koje sam si zadao tijekom svog boravka u Survivoru.

2. Čuli smo da ste nakon ispadanja iz showa bili u Puerto Ricu, kako ste se proveli? Zašto ste otputovali baš tamo? Kada ste se vratili u Hrvatsku?

Nakon izlaska iz Survivora nisam htio da moja avantura na Karibima tek tako završi. Dosta sam razmišljao kuda bih mogao otići, ali mi ništa nije padalo na pamet, sve dok nisam upoznao nekolicinu novih prijatelja te s njima odlučio otputovati u Puerto Rico, točnije San Juan. Puerto Rico je izuzetno mali otok sa svega 4 milijuna raspoloženih i opuštenih ljudi, izuzetno ugodnom i toplom klimom, prekrasnom prirodom i mjestima gdje se svatko može dobro najesti i zabaviti. Spontani pothvat poput ovog nije ni prvi ni zadnji, dapače, od svoje 19. godine obišao sam mnogo država i upoznao se s novim kulturama, što na zapadnom kontinentu, što u Europi i Aziji.

Malotko zna, ali po prirodi sam avanturist, volim istraživati, izgubiti se i bit izložen nepoznanicama jer takav pristup iz mene izvlači ono najbolje te me istovremeno obogaćuje na svim mogućim razinama. Ovakva iskustva u meni bude sve veću želju da odradim put oko svijeta te dokumentiram isti kako bih mogao svima približiti zašto je baš putovanje jedan od ključnijih faktora u razvijanju ljudske osobnosti te približiti činjenicu da je svijet puno ljepše i sigurnije mjesto nego što nam je prezentirano u svakodnevici. Takav pothvat nije nimalo lak i zahtjeva puno ulaganja, vremena i planiranja, stoga se nadam da ću u bližoj budućnosti pronaći neki dobar tim i/ili sponzore kako bih mogao realizirati navedeni projekt.

3. Jeste li bili razočarani kada su vas kolege iz plemena nominirali?

Nisam bio razočaran nominacijom jer je takav tijek događaja bio očekivan s obzirom na to da su se prije nominacija unutar tima uvijek vodili iskreni razgovori o mogućem ishodu glasovanja.

4. Zašto ste pustili utege i dopustili Nađi, članici crvenog tima, da pobijedi?

Postoji nekoliko razloga zašto sam odlučio popustiti u duelu s Nađom. Naime, shvatio sam da je nakon prvog tjedna kod pojedinaca počelo dolaziti do izražaja koliko su osjetljivi na tuđe stavove i mišljenja, što je rezultiralo konfliktima i ogovaranjem pred kamerama i iza leđa drugih. Nisam konfliktan i volim da se nesuglasice rješavaju u četiri oka, a ne da se ljudi prozivaju. Također, ne volim hodati po tuđim glavama prema uspjehu jer volim da moji rezultati i ciljevi budu postignuti izričito mojim zalaganjem i trudom, a ne nominacijom drugih, posebice kada u pitanje dolaze upola manji i slabiji ljudi od mene kao što je Nađa.

Tu su i razlozi zdravstvene prirode. Kako je vrijeme odmicalo, tijelo mi je rapidno počelo slabiti, ozljede su bile sve češće te je njihova rekuperacija bila usporenija zbog neuravnotežene prehrane. Postao sam svjestan koliko bi me to moglo koštati na duže staze, odvagnuo sam i odlučio da mi je ipak zdravlje na prvom mjestu, pogotovo jer i nakon showa imam obaveze koje ovise primarno o mom zdravlju. Također, obožavam vježbati i biti aktivan, a svi oni koji se bave redovno nekakvom fizičkom aktivnosti shvaćaju koliko nas ozljede mog unazaditi. Uz sve to, moram nadodati da sam ušao u show s tri ozljede koje sam ranije pokupio (rame, stopalo i zubi) i uspio sam ih držati pod kontrolom, ali nisam htio riskirati da ponovno aktiviram postojeće ozljede.

Smatram da sam tijekom svog boravka u Survivoru naučio dovoljno o sebi, drugima i prirodi te kako preživjeti u njoj, pa sam se počeo osjećati kao da sam ušao u neki začarani krug te je bilo vrijeme da se vratim u svakodnevnicu, primim posla i implementiram sve što sam naučio.

5. Sada je već nekoliko jakih kandidata iz plavog tima napustio show, kako to komentirate? Smatrate li da imaju dobru ili lošu taktiku nominiranja?

Plavi tim sve to čini s razlogom. Trenutno nisam tamo i nisam 100 % upućen da bih znao što je ispravno, a što ne, koga treba nominirati, a koga ne. Jedino što mogu reći je da bez obzira na to što je plavi tim ostao bez jakih karika i dalje uspijevaju pobijediti na igrama i odnijeti nagrade u kamp, na čemu im čestitam.

6. Kako komentirate taktiku nominiranja crvenog tima? Ranije ste ih prozvali i rekli da se ne slažete s tim da su pojedini članovi njihova plemena slabiji od drugih?

Iz moje perspektive crveni tim se pokazao kao dramatičniji tim u kojemu su se pojedinci nominirali ponajprije zbog nekvalitetnih međuljudskih odnosa, a tek onda zbog svojih performansi na igrama. Bez obzira na sve, mislim da bi svatko trebao dobiti priliku da izvuče ono najbolje iz sebe, da nauči neku vještinu i nešto što će ga učinit boljom osobom, bilo to na igrama ili u kampu. Svjestan sam da mnogi nemaju tu samoinicijativu, ali tu leži prilika da se pokaže timski rad i da se pomogne slabijima. Na kraju krajeva, Survivor je samo jedna stranica u našim životima i baš zbog toga se treba iskoristiti kao škola koja nas može educirati i učiniti boljim ljudima.

7. S kim ste se najviše zbližili u 'Survivoru' i za koga navijate? 8. S kim ste se najmanje slagali?

S nekim pojedincima sam se družio više, sa nekima manje, ali prema svima sam pristupao prijateljski koliko sam mogao. Trenutno ne navijam za nikoga, sačekat ću da se razrijede brojevi sudionika, pa će mi biti lakše odlučiti tko bi mogao bit favorit.

9. Tko vam se najviše, kao igrač, sviđa iz suparničkog tima? Tko vam se ne sviđa?

Iz suparničkog tima kao igrač svidio mi se Stevan jer je hladne glave izlazio iz svakog poraza, a kada bi pobijedio nije pretjerano likovao i koristio to kao materijal za osobno uzdizanje. Osoba koja mi se nije svidjela kao igrač bila je Milica jer sam dobio dojam da su joj ponos i pobjeda na igrama bitniji od svega.

10. Što vam je najviše falilo u 'Survivoru'? Hrana, odjeća, topla voda?

Najviše mi je falila hrana. Toliko jako mi je falila da sam skoro svaku večer prije spavanja osmišljavao nove recepte. Jedva ih čekam pripremiti i poslužiti bližnjima da ih probaju. Imam osjećaj da su mi kulinarske vještine skočile na novu razinu, posebice kada je u pitanju priprema hrane. Druga stvar koja mi je falila je produktivnost. Volim imati funkciju u društvu kao što sam imao i u plemenu. Volim participirati, raditi, surađivati, kreirati u svim poljima i imati slobodu odabira. Uistinu sam žudio vratiti se svojim obavezama, koliko god sam na neki način bježao od istih.

11. Kakvo iskustvo nosite kući?

Iskustvo je bilo prosvjetljujuće. Imam osjećaj da sam se intenzivnije povezao s okolinom, izoštrenija mi je intuicija, izgubio sam strah od neuspjeha te nošenje s istim. Naučio sam kontrolirati nalete adrenalina prije izazova, fokusirati se na primarno, a dobio sam i veće poštovanje prema hrani. Mislim da su mi se poboljšale socijalne vještine te osjećam poniznost i veliku zahvalu na svemu što su mi pružili obitelj i život, koliko god teško ponekad bilo.

12. Što mislite o voditeljima emisije?

Voditelji su odrađivali svoj posao korektno i efikasno, čak su bili i podrška crvenom i plavom timu.

13. Imali ste par sukoba s kolegama iz plemena kako to komentirate?

Smatram da na televiziji sukobi djeluju puno dramatičnije i uzbudljivije nego u realnosti. Sve nesuglasice do kojih je došlo riješile bi se isti tren, ako ne sljedeći dan ili bi se jednostavno prošlo preko njih i nastavilo dalje. Sigurno nije ugodno naći se u takvoj situaciji, ali što je tu je, ljudi smo. Svi griješimo i to je sasvim ok. Život ide dalje.

14. Jeste li bili iznenađeni kada ste naknadno saznali tko vas je nominirao?

Nisam bio iznenađen, očekivao sam takav ishod.

15. I za kraj, jeste li postigli ono što ste planirali prijavom u 'Survivor'? Žalite li za čime i biste li se vratili u natjecanje?

Mislim da sam postigao što sam htio svojom prijavom u Survivor, ali također mislim da ono najzabavnije i najzanimljivije tek slijedi. Izašao sam hladne glave, nisam se dao isprovocirati, niti sam bio dio nekih većih okršaja, moral je ostao na razini, a sve one vještine kojih je bilo manjka sam nadogradio. Za ničim ne žalim, a pitanje mog povratka u Survivor je nešto o čemu trenutno ne razmišljam. Ako bih se prijavljivao na neki show, to bi morao biti show drugog formata i drugačijih uvjeta jer sam Survivor već prošao, pa bih probao nešto novo i meni nepoznato. Trenutno me zanimaju nove prilike i mogućnosti, kako u poslovnom tako i privatnom životu.

