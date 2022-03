Kristijan Rahimovski pjevat će s Parnim valjkom u Areni Zagreb: 'Tatko će biti s nama, vidimo se'

Kristijan Rahimovski (40), sin legendarnog frontmena grupe Parni valjak, Akija Rahimovskog, na Instagram profilu u novoj objavi potvrdio je kako će se 26. ožujka na koncertu 'Valjak i prijatelji: Našem Akiju' u Areni Zagreb popeti na pozornicu i nastupiti s bendom u čast pokojnom ocu.

- Oni čempresi o kojima je tatko sanjao, ni meni nisu donijeli baš nešto najbolje u životu. Zadnjih mjesec dana vodio sam strahovitu bitku s njima - započeo je u objavi Kristijan.

- Kada sam Husu to rekao tijekom probi u nekoj pauzi, svi smo se malo nasmijali koliko se to uopće može u ovakvoj situaciji. Ma rekao sam neće me ta alergija zaustaviti da zapjevam za tatu. Bolje sam, a prije par dana doslovno sam jedva disao - otkrio je pa razveselio pratitelje:

- Niš ljudi, terapija djeluje. Čemprese ne sanjam i sve što mogu reći je: 'Da! Vidimo se u areni!' Tatko će biti s nama i mi s njim kao jedno - napisao je Kiki.

Podsjetimo, nakon smrti oca Kristijan Rahimovski iskreno je progovorio o svom odnosu s njim. U razgovoru za Backstage Mediju priznao je kako on i Aki nisu imali uobičajen odnos zbog prirode njegovog posla, ali da su se jako voljeli.

- Mi smo zadnjih godina izgradili divan odnos, povezali se. Mediji su potencirali te neke stvari, ali ne moraju ljudi sve znati. Želim da svi znaju da smo se jako voljeli. On se nije htio miješati u moju glazbu, a ni ja u njegovu - rekao je.

Osim toga, Kristijan se i prilikom posjeta Sjevernoj Makedoniji, u kojem je odao počast pokojnom Toši Proeskom, osvrnuo i na šuškanja o tome da će 'naslijediti' oca Akija.

- Moga oca nitko ne može "zamijeniti", pa tako ni ja. Ako me itko ikada negdje pozove da otpjevam pjesmu-dvije svoga oca, ja ću to uvijek rado i iz dubine ove svoje duše učiniti, ali ne namjeravam graditi svoju daljnju karijeru na očevu imenu, ako me razumijete...- rekao je tada Kiki.