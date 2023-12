Kristijan Ugrina nakon otplate kredita: 'Jedino se sin spasio, tako da će nas on hraniti...

Akcija za glumca Kristijana Ugrinu, kojega je banka ovršila zbog duga koji mu je ostavila pokojna glumica, uspješno je završena. Akcija je gotova, dug je otplaćen, otkrio nam je Ugrina ranije u četvrtak.

Zahvaljujući akciji Anđelke Mustapić i uplatama dobrih ljudi, to je poglavlje iza njega.

- Sad sam slobodan čovjek da, za razliku od mnogih Hrvatica i Hrvata koji su još uvijek u tako istoj situaciji - kazao je glumac u emisiji In Magazin.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U samo jednom danu građani su prikupili 12 tisuća eura za otplatu duga koji je naslijedio kao jamac za kredit i zbog kojeg je na kraju završio pod ovrhom. Ugrina je pristao biti jamac za kredit kolegici, a nakon što ona nije mogla plaćati rate, ta se obveza prebacila na njega. Ona je u međuvremenu i preminula.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Glumac je poznat i po svom prvom braku s vrsnom glumicom Ksenijom Marinković s kojom ima dvoje odrasle djece – kći Koranu i sina Kostu Kaija. Korana je pak krenula roditeljskim stopama, a glumac je otkrio što misli o djeci i njihovu životnom putu.

- Korana je diplomirala glumu i sad igra po ovim malim nekim privatnim kazalištima, igra u Kazalištu lutaka nešto. Dečko je njezin isto glumac, on je u Kazalištu lutaka član ansambla. Jedino sin se spasio, on je programer, tako da će nas on hraniti - rekao je glumac.