Poput američkih filmova. Nestrpljiva mladenka stoji ispred oltara i svećenika željno iščekujući budućeg supruga. I čeka. I čeka. A njega nema. I kada je već izgubila nadu, mladenka u daljini ugleda trokolicu u stilu braće Trotter i svog princa na bijelom konju. U redu, žutoj trokolici, ali bitno da je došao.

Upravo takav miks emocija doživjela je Kristina, kandidatkinja druge sezone showa 'Brak na prvu' dok je čekala Tomislava. 'Ni sama nisam svjesna koliko je ovo velika stvar… Udajem se danas i to je to!' kazala je Kristina koja noćima nije mogla spavati jer je samo razmišljala o budućem suprugu i braku. Maštala je o ovom trenutku i strpljivo ga je dočekala.

Kako si se osjećala kad si shvatila da mladoženja kasni? Što ti je sve prolazilo kroz glavu?

Bila sam zbunjena i pomalo u panici zato što mi nije bilo jasno zašto kasni; pa kako kasni baš na vjenčanje?! Još ona vrućina, velika trema, nervoza… Čak mi se vrtio film, pa nije ovo valjda neka patka, da ga čekam, a on se ne pojavi…

Kakav je bio prvi dojam?

Dojam na prvu, simpatičan lik i njegov mi se osmijeh svidio na prvu. Čim sam vidjela njegov osmijeh, malo mi je bilo lakše, ali trema i nervoza bili su prisutni do samog kraja vjenčanja jer je to za mene bio početak jedne velike avanture.

Jesi li u show ušla otvorena srca, spremna za ljubav? Neki dođu samo da bi bili viđeni pred kamerama...

Od samog početka, testiranja, razgovora, svega… bila sam potpuno iskrena i stvarno sam željela pronaći ljubav svog života i vjerovala sam da će mi u tome pomoći eksperti. Znači, moje mu je srce bilo na dlanu, samo ga je trebao uzeti.

Koji su tvoji planovi za budućnost (obitelj, djeca, karijera)?

Radim na tome da se za ozbiljno udam, imam slatke klince i da uz to radim... I, naravno, da sa svojim budućim mužem uživam u svakoj sekundi, minuti, satu…

Otkad voziš taksi i baviš li se time u slobodno vrijeme ili ti je to svakodnevni posao?

Vozim taksi od svoje dvadesete, radila sam kao vozačica, no posljednjih nekoliko godina imam svoj obrt i radim sama za sebe.

Baka je bila prva vozačica taksija u Jugoslaviji. Je li ona imala nekakvog utjecaja na tebe pa zbog toga ti sada voziš?

Tako je, moja je baka prva žena taksistica u Jugoslaviji, nakon toga uvela je brata u taj posao, pa svog bivšeg supruga, pa mamu i na kraju evo i mene u tim vodama. Jednostavno, ta nam je profesija u krvi i genima, svi to radimo s ljubavlju i velikom voljom.

Svaka baka voli svoje unuče. Ali Kristina baka Marija je isplakala oči kada je saznala da će se njena miljenica udati. 'Ona je bakina mezimica, ne bi mogla podnijeti da ode', rekla je Kristina mama. Baka je nekako smogla snage te je Kristinu pustila u potrazi za sreću zajedno s Tomislavom.

Bako, kakve anegdote pamtite iz taksija? Jeste li ikad vozili nekog političara, poznatu osobu?

Bilo je to jedno lijepo životno iskustvo, proputovala sam svugdje, vidjela svijeta, upoznala svakakve ljude... U početku sam sam radila na autobusnom kolodvoru u Zagrebu, onda sam se prebacila na zračnu luku i tamo sam imala priliku upoznati i voziti mnoge poznate face…

Što očekujete od Kristinina muža, kakav mora biti?

Očekujem da će biti muškarac koji će je voditi kroz život, koji će je razumjeti, biti uz nju i biti njezina velika podrška. Nikako ne želim da dobije nekog glumca koji će od nje napraviti budalu, jer ona to ne zaslužuje zato što ima veliko srce puno ljubavi.

Mislite li da je Kristina trebala tražiti ljubav preko showa ili bi uspjela i samostalno?

To je njezina odluka na koju ja nisam mogla utjecati, bila sam šokirana kada sam to čula zato što je Kristina sposobna cura i imala je mnoge prilike, ali se nije predala u to jer to nije bilo za nju. Imala je jednu jako dugu vezu i mislim da je iz nje izašla jako povrijeđena pa je zato na velikom oprezu i prepustila se vama da joj vi pomognete.