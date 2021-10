Ni sama nisam svjesna koliko je ovo velika stvar… Udajem se danas i to je to!“ kazala je Kristina koja noćima nije mogla spavati jer je samo razmišljala o budućem suprugu i braku.

Kad je napokon došao dan vjenčanja, Kristina se neugodno iznenadila jer je mladoženja nije dočekao pred „oltarom“:

- Nije mi bilo jasno gdje je, zašto ga nema, zašto kasni, zašto ga moram čekati i velika me je trema hvatala! - A onda je stigao njezin budući suprug Tomislav Ciglenečki u žutoj trokolici pa sve zabavio svojim originalnim dolaskom.

- Auto mi nije htio zapaliti - priznao je Tomislav pa prokomentirao mladenku koja ga je čekala u bijelom:

- Mislim da osmijeh sve govori. Uvjeren sam da će nam biti super, da ćemo se zabaviti i da će ljubav potrajati i nakon showa!

- Dečko nije ružan, simpatičan je, želim mu pružiti priliku. čim sam vidjela osmijeh, razbio mi je tremu i bilo mi je lakše! - rekla je mladenka.

Majka se složila s njom i dodala da Tomislav doista zrelo djeluje.

- Ja sam stekao dojam da je malo preplašena - rekao je Tomislav.

Par je izmijenio zavjete te se zavjetovao na uzajamnu pomoć i poštovanje te spremnost pred novim putovanjem.

- Ruke su mi bile jako znojne i nervozne, a to sve od uzbuđenja - rekla je Kristina i dodala da se nadala da će je poljubiti u usta, ali nije.

- Svidjelo mi se to, ne brza, to mi je jako lijepo.

Pratitelji su se složili da su oboje kliknuli na prvu te da su ostavili dobar dojam.

- Uvjeren sam da ćemo se odlično zabaviti i da će ljubav potrajati i nakon ovog showa .

Kristinu nije zasmetala razlika od 11 godina među njima, ali malo ju je iznenadilo to što je već bio ranije u braku.

- Iskreno nisam očekivala to - rekla je prije nego što su zajedno trokolicom otišli dalje.