Kristina Mandarina: 'Ronaldo je zgodan, ali bolji mi je Vrsaljko'

Otkako se proslavila, nerijetko joj prilaze muškarci i udvaraju se. No, Kristina je u sretnoj vezi već godinama te svakog tko joj priđe odbija. Ipak je otkrila koji nogometaši su joj zgodni...

<p>Prodavačica mandarina na štandu <strong>Kristina Penava</strong> (22) je u emisiji 'Noćna ptica' rekla kako je već godinama u sretnoj vezi i da zbog toga odbija brojne udvarače koji joj prilaze i šalju joj poruke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kristina Mandarina kaže kako joj slava nije udarila u glavu</strong></p><p>Kaže kako nogomet na prati, ali je otkrila tko su joj zgodni nogometaši.</p><p>- Nisam upoznata s tim sportom. Christiano Ronaldo mi je zgodan kao i većini žena, ali moram istaknuti jednog hrvatskog nogometaša koji mi je baš zgodan. On je Šime Vrsaljko - govori Kristina. Spomenula je i kako je Luka Modrić izvanredan igrač. </p><p>U samo godinu dana, Kristina Mandarina znatno je promijenila izgled i ne prestaje puniti medijske stupce. Otkrila je i što misli o estetskim korekcijama.</p><p>- Mislim da je to sasvim u redu, naravno, sve u granicama normale - rekla je Kristina, a potom dodala: 'Volim držati do izgleda i njege lica'.</p><p>Kristina je prije nekoliko mjeseci napravila 'mačkaste oči'. Davno je još povećala grudi, usne je popunila hijaluronom, a nos je također korigirala.</p>