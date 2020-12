Mandarina provocira dečka koji je gurao auto: 'Smart je bolji...'

Marka je u srijedu iznenadio snijeg na autocesti, a s obzirom da ima nizak i sportski auto, nije imao izbora i morao je poslovno krenuti za Rijeku. Uslikali su ga kako gura auto ispred tunela i slika je postala viralna

<p>Najpoznatija prodavačica mandarina,<strong> Kristina Penava </strong>(22), znana i kao <strong>Kristina Mandarina</strong>, ovih se dana javila na društvenim mrežama <strong>Marku Papiću </strong>(24), muškarcu koji je u srijedu svojim BMW-om iz Zagreba krenuo za Rijeku autocestom A6, ali je zapeo ispred tunela Sleme.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Godinu dana slave Kristine Mandarine </strong></p><p>Slike su obišle Hrvatsku, a mi smo Marka pronašli i s njime porazgovarali. </p><p>- Iako imam zimske gume, zapeli smo u snijegu. Auto nije htio povući. Ja sam izašao gurati, a suputnica koja se vozila sa mnom upravljala je volanom. Gurao sam ga dva kilometra samo u vesti - rekao nam je. </p><p>Auto je sportski i nizak, kaže, te nije uopće za snijeg, ali s obzirom na to da je poslovno morao otići za Rijeku, nije imao izbora.</p><p>- Inače vježbam u teretani i nije mi bilo teško gurati auto, kao mali trening - kaže Marko, kojem je Instagram 'izgorio' nakon što je fotografija postala viralna.</p><p>- Dobio sam mnogo pozitivnih komentara - govori. Jedna od tih je i ona Kristine Mandarine. Komentirala je njegovu objavu fotografije na kojoj gura svoj BMW pa zaključila: </p><p>- Smart je bolji.</p><p>Kristina je nedavno bila na Farmi. Ispričala nam je da joj je bilo super i da će joj show ostati u lijepom sjećanju. Kandidati su mislili kako Mandarina neće ništa raditi jer je ušla našminkana i sređena, ali ona se odmah uhvatila polja, krave i ostalih poslova te im dokazala da nije onakva kakvom su je smatrali.</p><p>- Ja sam od početka bila svjesna u što se upuštam i kakva je ovo vrsta showa. Naravno da sam dala sve od sebe u svim zadacima i najviše mi je drago što su to i ostali farmeri prepoznali - kaže nam Kristina pa dodaje kako nije glumatala u showu:</p><p>- Pokazala sam se onakvom kakva zapravo jesam i kakvu su me svi upoznali za štandom.</p><p> </p>