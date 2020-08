Kristina pokazala dekolte u mini badiću: Narasle su ti mandarine

<p>I najpoznatija prodavačica mandarina, <strong>Kristina Penava</strong> (21), trenutačno je otišla na odmor. Na Instagramu je podijelila fotografije s plaže, no nije otkrila gdje se nalazi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kristina Mandarina postala Kristina Jagoda</strong></p><p>Za odmor, brčkanje i kupanje na plaži Kristina je odabrala minijaturne kupaće kostime koji su joj jedva prekrivali grudi. Njezini pratitelji ni ovaj put nisu se suzdržali od komentara.</p><p>- Imaš veće grudi od moje budućnosti. Predivna si, ali grudi će ti ispasti - pisali su joj, a neke je zanimalo gdje odmara. Penava se nije osvrtala na komentare pa nikome od pratitelja nije odgovorila. Osim toga, neki su je 'napali' kako je operirala nos.</p><p>A prije nekoliko dana objavila je fotografiju s misterioznim muškarcem. Uživali su u koktelima i držali se za ruke. Zaintrigirala je pratitelje pa su joj pisali neka im otkrije više, no nije reagirala. </p><p>Čini se kako je Mandarina u ljeto zakoračila novim lookom, kojim se pohvalila na Instagramu. Mandarina je promijenila frizuru i boju kose, no styling je ostao standardno provokativan. Pokazala je nove ekstenzije, ali iskoristila priliku da raskopča bluzu. </p><p>Svoje bujne atribute duguje raznim prepravcima koje je jednom prilikom priznala. Išla je na korekciju usana, odnosno povećala ih je hijaluronskom kiselinom, a na pohvale i kritike za grudi se ne obazire. </p>