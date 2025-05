Kristina uselila kod Marka u 'Braku na prvu', a gledatelji kažu: 'Kako se brzo spakirala!'

Novi dan u eksperimentu 'Brak na prvu' započeo je nakon proslave Igorovog rođendana, na kojoj nije nedostajalo drame. „Oni su došli zajedno, sjeli su zajedno cijelo vrijeme proveli zajedno i otišli zajedno“, komentirao je Franjo za Kristinu i Marka, koji su s proslave otišli ranije, a Franjo je zatim upozorio Irmu da su otišli u njen i Markov stan.

Foto: RTL

Stručnjaci su Irmi i Marku i Kristini i Franji poslali pismo kojim ih obavještavaju da će do kraja ovog ciklusa zamijeniti partnere, a ako shvate da im novi partneri bolje odgovaraju, zamjena može biti i trajna. Kristina je odlučila poštovati zadatak i useliti Marku, a Franjo je ipak odlučio da se ne želi useliti jer mu je to bilo malo previše. „Iskreno Franjo, meni to skroz paše da se dobijem malo“, rekla mu je Irma.

„Malo sam pospremio stan prije nego što je Kristina došla. Osjećam se dobro, mislim da će nam ovaj zadatak donijeti dobro“, priznao je Marko i dodao: „Ne bih ni prihvatio zamjenu da ne mislim da je to dobra stvar za mene, a možda i za njih tako da osjećam neko zadovoljstvo.“

Foto: RTL

Gledatelji su imali šarolike reakcije na nove drame u emisiji.

''Napokon malo akcije!'', ''Ovdje ne znaš tko pije, a tko plaća'', ''Mislila je da je super riba, dobila mladog muža i mislila da će s njime vrtiti kako ona želi. Kad je vidjela da ne ide je poludjela'', ''Doris ju brani s razlogom! Nismo baš svi blesavi!'', ''Ne daj se Franjo!'' - nizali su se komentari gledatelja.