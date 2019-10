Kristinu na štandu čuva susjed i prijatelj, a potajno ljubi dečka

Molim vas dvije kile mandarina i, ako nije problem, može jedan brzi selfie, pitao je jedan od prvih jučerašnjih kupaca Kristinu Penavu (20), koja je preko noći postala najpoznatija prodavačica mandarina u Hrvatskoj. Kristinu smo jučer zatekli na štandu u Bestovju na staroj Samoborskoj cesti s prijateljem.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ma ja vam sam prodajem mandarine i nisam htjela nikakvu popularnost. Ljudi svašta komentiraju, pišu kako to radim radi Instagrama i slično, no to nema veze ni s čim - kaže nam pomalo sramežljivo Kristina.

Dodaje kako ne bi voljela više da je se išta pita niti da otkriva išta o sebi.

- Imam puno posla i veseli me što su kupci zadovoljni i što se vraćaju po naše domaće neretvanske mandarine - dodaje Kristina, koja i živi u Bestovju.

Prijatelj koji joj je jučer pomagao kaže kako je za Kristinu taj nagli interes medija nezgodan jer sad svi u mjestu o tome pričaju.

Pitali smo da joj on nije slučajno i dečko pa ju je došao pripaziti.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ma ne, ima ona dečka. Ja sam susjed i prijatelj, ništa više - rekao je nasmijano.

Da je zauzeta, potvrdila je i Kristina. U roku od desetak minuta na štandu je nastao red, automobili su se naglo zaustavljali, a neki su trubili i mahali.

Bez trunke šminke, u tamnoj dolčeviti, Kristina je revno opsluživala kupce. Da svi znaju tko je, otkrivao ih je lagani smiješak. Što je gužva bila veća, sramežljivije su pitali za selfie.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Suseda, svi samo gledaju, a nitko da nešto donese. Vidim da je gužva pa evo izvolite, porcija ćevapa za vas i dobar tek vam želim - rekao je susjed i ostavio vrećicu s ručkom Kristini.

Od prve objave u 24sata Kristinu je zapratilo 3000 ljudi, odnosno dvoje joj se javljalo po minuti na Instagramu. Zbog nje je Hrvatskom zavladala “mandarinska groznica” jer su svima po društvenim mrežama puna usta mandarina. Foto: Instagram

- Mandarine sam počela prodavati tek prije tjedan dana, kada je počela sezona. Za drugi OPG prodavala sam i lubenice. Valjda sam kupcima zanimljiva jer sam mlada i nova. Mnogi mi kupci ulijeću i pokušavaju me ‘oboriti’. Jedan mi je mladić poklonio čokoladu, a na nju ispisao simpatičnu poruku i svoj broj mobitela. Ma, slađi je on od čokolade - ispričala je najpoznatija prodavačica mandarina.

Foto: Instagram

Iako nju svako malo netko “žica” zajedničku fotografiju, ona je 2016. spremno pozirala na zagrebačkom autoshowu gdje je susrela bivšu stanarku “Big Brothera” te se ponosno pohvalila prijateljima.

