Natjecateljica Janja Slijepčević (55), koju su gledatelji mogli upoznati ovaj tjedan u emisiji 'Večera za 5 na selu', nekima je možda već poznata iz 13. sezone emisije 'Ljubav je na selu'.

Janja nije sramežljiva pred kamerama i voli reći ono što misli. Zbog toga se nije dopala mnogima, jer je oštro kritizirala tuđe večere i udijelila puno niskih ocjena. Neki su je zbog toga usporedili i s Božidarom iz Bjelovara iz prošlogodišnje sezone.

Ipak, na svojoj večeri je bila poprilično tiha i mirna, a takva je bila s odgovorima vezanim uz svog supruga, prenosi RTL.

- Sretna sam, volim svog muža i opasno se volimo - rekla je Janja.

Njezin brak nije rezultat showa 'Ljubav je na selu', ali Janja je odlučila ne dijeliti dodatne detalje.

- Sretni smo i Bog mi ga je poslao nakon tog svega mog života. Ipak. Ljubav postoji i nikad nemojte gubiti nadu! Nitko! - zaključila je kuharica.

Slijepčević je otkrila kako je preživjela karcinom te se na to osvrnula s komentarom 'nakon tog svega'.

- Izliječila sam se od karcinoma, ali prvi put kad sam ga dobila to je za mene bio šok, mislila sam da je to kraj. No brzo sam shvatila da se može živjeti i boriti. Držala sam se maslačka i lanenih sjemenki, bila sam hrabra. Rekla sam doktorima: vidite li vi ovu ženu, ovako lijepa žena da ide dva metra pod zemlju, ma nema šanse! - ispričala je za RTL Janja.

Poručila je svima da se nastave boriti u životu i da ne odustaju.

- Ja imam osjećaj kao da imam 18 godina, tako sam puna snage, elana… I nema šanse da nešto ne postignem ako to želim! - završila je.