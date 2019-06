Križmani ispali iz showa nakon najtežeg eliminatora do sada...

U skupini B natjecale su se obitelji Švec, Hukman te Križman. U prvom izazovu koji se zove 'Čelične noge' natjecao se po jedan član svake obitelji koji u sjedećem položaju bez stolice mora izdržati što je duže moguće.

Foto: RTL

Obitelj Križman odlučila je da će u taj izazov ići nova članica njihova tima, Zala. Hukmani su jednoglasno odlučili da će ih predstavljati mama Bernarda dok su Švecovi zaključili da je Matej njihov as iz rukava. Prva je odustala Zala nakon 4:25 minute, a nakon nje i Matej Švec nakon fascinantnih 8:33 minute. Tako je mama Bernarda Hukman briljirala u zadatku i svojoj obitelji osigurala tri boda, na što je posebno ponosan bio trener Vlado Šola.

- Osjećam se moćno, tim više što je tu bio Švec, koji pršti snagom i energijom - kazala je Bernarda.

Foto: RTL

U drugom izazovu 'Teška vuča' natjecale su se cijele obitelji s ciljem da ostvare najbolje vrijeme. Prvo su morali trčati 130 metara do 1630 kg teškog traktora s prikolicom koji moraju dovući do startne pozicije. Križmani su prvi išli u zadatak, a pokazalo se da im je iznimno teško dogurati traktor do cilja i nekoliko puta su mijenjali taktike te im je na kraju prolazno vrijeme bilo 2:33 minute.

Hukmani su u 'Tešku vuču' išli puni elana s obzirom da imaju tri boda iz prvog zadatka. Ivana je bila zadužena za držanje ritma prilikom vuče traktora i odlično su odradili zadatak te ga završili za 1:41 minute.

Foto: RTL

- Na početku ovog natjecanja Hukmani su bili jedna simpatična obitelj iz Podsljemena, pa su bili Hukmani, sad su Hulkmani. Do kraja natjecanja ćemo vidjeti što će postati - zadovoljno je kazao Šola.

Švecovi su zadatak prošli za 1:43 minute te su tako i u ovom zadatku dobili dva boda, dok su Hukmani dobili tri i tako osigurali da ne idu u eliminator. Nakon izazova Željka se požalila na bolove u zglobu te nije mogla nastaviti dalje pa u treći izazov sve tri obitelji idu s tri člana.

A treći izazov nosi naziv 'S tornja na toranj' i u njemu sve tri obitelji sudjeluju međusobno. Prvo silaze s tornjeva i pužu ispod bodljikave žice, nakon čega prelaze preko uske grede i vuku se kroz vodovodne cijevi. Potom prolaze kroz bazen i penju se uz kosinu uz pomoć užeta, prelaze zid i trče s 60 kg teškom kladom. Hukmani su odlučili da kod njih neće sudjelovati Bernarda, a Križmani su tu ulogu dali Suzani. U startu su prednost u puzanju ispod žice prednost stekli Hukmani, dok su Križmani bili na začelju. Ipak, do kraja zadatka su kao najuspješniji stigli Švecovi, a nakon njih Hukmani dok su Križmani samo potvrdili

da idu u eliminator, gdje ih čekaju Buze.

Foto: RTL

Riječ je o dosad najtežem poligonu na kojem je 12 prepreka, a uključuje penjanje, preskakanje, ronjenje i puzanje. Buze su kroz cijeli izazov bile u prednosti, koju su zadržali do samog kraja nošeni motivacijskim rečenicama njihovog trenera Vlade Šole. Križmani su tako morali reći zbogom, nakon trećeg eliminatora, daljnjem natjecanju i prilici da kući odnesu zlato vrijedno 200 tisuća kuna.

Nakon posljednjeg izazova pet obitelji ide u četvrtfinale showa, koje gledatelji mogu gledati u srijedu u 23 sata na RTL-u.