Švecovi dominirali u izazovima, Franjo šutio svega 15 sekundi

U večerašnjoj emisiji tih pet obitelji su: Švec, Podobnik, Rimaj, Hukman i Švigač. Prvi zadatak je 'Slamnata utrka', svih pet obitelji kreće u isto vrijeme i na putu prelaziti zapreke, a nakon toga moraju prenijeti 16 bala sijena s jednog dijela livade na drugi pri čemu ne smiju pomagati članovima svog tima. Izazov je krenuo nakon što su treneri Vlado Šola za obitelji Švigač i Hukman, Norbert Žmegač Kunić za obitelj Švec, Nika Fleiss za obitelj Rimaj te Filip i Blaž za obitelj Podobnik s njima odradili sastanak na kojem su dogovorili kojom taktikom će se služiti.

Foto: RTL

Najbolje su krenuli Švecovi, koji su stekli prednost veću prvim sekundama zadatka, ali do kraja zadatka su im se približili Hukmani pa je sutkinja morala pregledati na kamerama tko je od obitelji bio brži i točniji. Po pravilima, pobjednička obitelj je ona koja je prenijela bale s tim da svi članovi obitelji moraju s dvije noge biti iza ciljne linije. Sutkinja Adrijana je nakon ponovnog gledanja na kamerama donijela odluku da su to prvi napravili Hukmani.

U drugom izazovu, koji se zove 'Blato i znoj' obitelji su se borile za najbolje prolazno vrijeme tako da su morale otrčati 50 metara, uzeti kladu tešku 60 kg i nositi je što brže na užadi do odlagališta. Prije cilja moraju još proći kroz ledenu vodu i preskočiti zid od tri metra. Švigači su prvi krenuli u izazov i dosta dobro ga svladali do trenutka kad je tata Dean pao pri penjanju na zid te su završili za 2:51 minutu.

Foto: RTL

- Kad smo krenuli u šprint prema deblu, osjetio sam da me zategnulo u mišiću, ali nema predaje, idemo dalje, do kraja - poručio je tata Dean. Trener Šola je bio posebno ponosan na Luciju, koja je parirala braći i tati u zadatku i pokazala da nije najslabija karika svog tima. Obitelj Rimaj dobila je instrukcije od svoje trenerice Nike nakon čega je krenula sa zadatkom u kojem su članovi procijenili da je mama Rimaj najslabija karika. Da bi prešla zid, kći Nika se čak popela tati na glavu, ali ni to nije bilo dovoljno da budu bolji od Švigača. Rimaji su svoj zadatak završili za 2:56 minute.

Foto: RTL

Švecovi, koji su u prvom izazovu bili drugi, u zadatak „Blato i znoj“ idu treći po redu i strahuju od prebacivanja preko zida. Pokazalo se da je strah bio neopravdan jer su sve odradili bez prevelike muke i na kraju su izazov završili za 2:03 minute. Franjo Hukman je u tijeku priprema za izazove od svog trenera Vlade Šole dobio poseban zadatak - morao je šutjeti dvije minute. Naime, Franjo je poznat kao priča pričalica pa se zadatak za njega pokazao kao pravi problem – izdržao je da ne progovori samo 15 sekundi.

Taktika koju su odredili s trenerom Šolom je bila poprilično dobra pa su tako svoj izazov završili za 2:33 minute, ispred njih su rezultatom bili samo Švecovi. Zadnja u izazov ide obitelj Podobnik koja je poligon prošla za 2:45 minute. Na kraju je poredak u izazovu „Blato i znoj“ bio: Švecovi prvi, pa Hukmani, Podobnici, Švigači te na kraju Rimaji. U novoj epizodi pet obitelji morat će proći prije eliminatora još jedan izazov u kojem će glavnu riječ imati žene! Kako će se obitelji snaći, gledatelji RTL-a će saznati u utorak u 21 sat na RTL-u!