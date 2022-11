’Krleža je kao žestoki panker i nije za mlade nego za one zrele’

Vrijeme je kiča i laži, nadolaženja novog oblika fašizma. Eto, kič-izjavu "Ne plači, dušo" zapravo htjedoh spasiti od kiča, preseliti je u svijet tuge, gubljenja svijesti i sumraka života, gdje će dobiti primjerenije značenje. Naslov mi je od početka rada na toj knjizi priča bio jasan, nimalo sladunjav, rekao nam je Borivoj Radaković, koji je s knjigom "Ne plači, dušo" ušao u polufinale Književne nagrade Fric.

- Inspiracija je stvar trenutku, bar ja to tako shvaćam, nekontroliran spoj svega što imamo u glavi koji nije misao, a niti emocija, nešto što ne znam nazvati, sam doživim da je to TO! Poslije slijedi rad, ponekad mukotrpan, ponekad lak. A svi imamo bezbroj loših rezultata, neiskorištenih inspiracija, a građa je došla iz života, iz mene, iz mojeg poznavanja jezika i književnosti - rekao je autor, koji bi svoje djelo volio vidjeti kao seriju.

- Svaka priča trebala bi biti samostalna epizoda. Mnogo je izvrsnih glumaca danas u Hrvatskoj. S mnogima sam već radio u kazalištu, ali nisam nikad s Ninom Violić i Jadrankom Đokić. To su žene kojima se divim i uvijek me naprosto opčine kad ih gledam. Volio bih raditi sa Zrinkom Ogrestom, davno smo imali neke razgovore koji su nam, nažalost, izblijedjeli - rekao je Radaković, koji je prema Krleži imao promjenjiv stav.

- Katkad mi je bio odbojan, pa privlačan, ponekad mi je bio model koji mi je govorio: 'Nemoj kao ja slučajno'…, ali sve to pripada prošlosti, mojoj mladosti. Uopće, Krleža nije za mlade nego za zrele ljude koji mogu shvatiti njegovu zgađenost i gnjev prema suvremenosti. On kao da je žestoki panker koji zna zašto je panker. U svojim današnjim godinama klanjam se tom našem velikanu, a kao uvijek ostajem zadivljen 'Baladama Petrice Kerempuha' - rekao je književnik, koji bi dobivenu nagradu potrošio na liječenje nekog djeteta, darove i putovanja.

Nagradu Fric i ove godine organizira i dodjeljuje tjednik Express, a sponzorira Barcaffe. Zadnjeg dana Sa(n)jam knjige u Puli bit će javnosti predočeni rezultati glasanja za uži izbor, između kojih će biti odabran pobjednik.

