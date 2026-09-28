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Krležina predstava 'Zastave' oduševila publiku u Budimpešti

Piše Davor Lugarić,
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Krležina predstava 'Zastave' oduševila publiku u Budimpešti
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Foto: PROMO
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Posebnu snagu predstavi daje sudjelovanje umjetnika Baleta HNK u Zagrebu

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Predstava "Zastave", premijerno izvedena 3. listopada 2025. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, približava Krležin monumentalni roman novoj generaciji gledatelja. Planinićeva režija ne pristupa "Zastavama" kao klasiku nego kao živom, suvremenom i polemičkom djelu.

Provokativna je upravo u načinu na koji preispituje naslijeđene ideologije, nacionalne mitove i političke podjele te ih suočava s pitanjima koja su aktualna i danas: kako sačuvati vlastiti identitet, slobodu i osobni integritet u vremenu velikih društvenih lomova?

Foto: PROMO

Provokativno čitanje Krležina romana, predvođeno prvacima Drame HNK u Zagrebu, izvedeno je 26. rujna u budimpeštanskom Nacionalnom kazalištu (Nemzeti Színház) uz sudjelovanje umjetnika Baleta HNK u Zagrebu i glazbenika. Priča o generaciji koja odrasta i sazrijeva u burnim okolnostima prve polovice 20. stoljeća tako postaje izrazito suvremena priča o mladima, njihovim idealima, razočaranjima, ljubavima i prijateljstvima.

Foto: promo

Predstavu predvode nacionalni prvaci Drame HNK u Zagrebu Livio Badurina, Nina Violić i Goran Grgić, a glumački ansambl čine prvaci Jadranka Đokić i Živko Anočić te glumac Marin Klišmanić.

Posebnu snagu izvedbi daje sudjelovanje umjetnika Baleta HNK u Zagrebu Ovidiua Muscalua, Dana Rusa i Darije Brdovnik. Uživo nastupaju i glazbenici Lucija Stanojević na violini, Božan Bejo na klarinetu te Helena Novosel kao vokalistica. 

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