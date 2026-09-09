Obavijesti

Show

Komentari 0
ANTUNTUN U VARAŽDINU

Predstava 'Kako živi Antuntun' stiže u varaždinski HNK

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Predstava 'Kako živi Antuntun' stiže u varaždinski HNK
6
Foto: Marko Ercegović
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predstava ‘Kako živi Antuntun’ nastala je u režiji Hrvoja Korbara, a glume Nikša i Filip Eldan. Na programu je Hrvatskog narodnoga kazališta u Varaždinu

Admiral

Nema odraslog, ali ni djeteta, koji ne zna barem poneki stih iz pjesme o Antuntunu, Grigora Viteza, čija je poezija za djecu prevedena na sve europske jezike. Odavno svi znamo tko to živi u desetom selu, kakav mu je um i što grabi loncem.

Ova priča o Antuntunu, koji svakodnevicu čini posebnom svojim zaigranim, racionalnošću neograničenim pogledom na stvarnost oko sebe, dobila je i scenski život.

Foto: Marko Ercegović

Predstava "Kako živi Antuntun" igra u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, na rasporedu je u nedjelju, 13. rujna. "Svim mogućnostima scenske zbilje predstava uvlači u svijet igre, otključava vrata mašte kao prostora za sreću, doživljaj, neuniformnost, nesputanost, lakoću. Govori i svijetu odraslih, koji su putem odrastanja taj svijet zaboravili primjećivati i potražiti u njemu slobodu od materijalnog i mogućnost da smo zadovoljni sami sa sobom, takvi kakvi smo", poručuju iz kazališta.

Foto: Marko Ercegović

Antuntun, koji svoje srce nosi na dlanu, uči i djecu i odrasle jednostavnim, a opet najdubljim stvarima o svijetu i životu, ali i o njima samima. S djecom dijeli zagonetku razumijevanja stvarnosti u koju će sve više ulaziti, a u odraslima budi smiješak i sjećanja na djetinjstvo, pa i poneko uvjerenje kako predstava govori baš o njemu ili njegovu tati.

Predstavu je režirao Hrvoje Korbar, Antuntun je Nikša Eldan, a pripovjedač, otac, učitelj i stručnjak je Filip Eldan. 

MEĐUNARODNA SURADNJA Hrvatsko narodno kazalište Zagreb jača veze s Europom
Hrvatsko narodno kazalište Zagreb jača veze s Europom

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Marine? Skoro je pobijedila u 'Big Brotheru', pogledajte kako danas izgleda
EVO ČIME SE BAVI

FOTO Sjećate se Marine? Skoro je pobijedila u 'Big Brotheru', pogledajte kako danas izgleda

Marina Bajlo bila je finalistica prvog hrvatskog Big Brothera. Danas se preziva Palaversić, sretno je udana i majka dvoje djece. Osim toga, uspješna je poduzetnica
Evo što će se u srijedu događati u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će se u srijedu događati u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje u utorak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
FOTO Oprez, jako vruće fotke! Rihanna 'servirala' seksi guzu u tangicama: 'To nam je trebalo'
NOSI KORZET

FOTO Oprez, jako vruće fotke! Rihanna 'servirala' seksi guzu u tangicama: 'To nam je trebalo'

Pjevačica je pozirala u donjem rublju i oduševila svoje pratitelje. Setom fotografija se oprostila od ljetnih dana pa podigla temperaturu. Evo kako joj stoji korzet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026