Predstava 'Kako živi Antuntun' stiže u varaždinski HNK

Nema odraslog, ali ni djeteta, koji ne zna barem poneki stih iz pjesme o Antuntunu, Grigora Viteza, čija je poezija za djecu prevedena na sve europske jezike. Odavno svi znamo tko to živi u desetom selu, kakav mu je um i što grabi loncem.

Ova priča o Antuntunu, koji svakodnevicu čini posebnom svojim zaigranim, racionalnošću neograničenim pogledom na stvarnost oko sebe, dobila je i scenski život.

Foto: Marko Ercegović

Predstava "Kako živi Antuntun" igra u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, na rasporedu je u nedjelju, 13. rujna. "Svim mogućnostima scenske zbilje predstava uvlači u svijet igre, otključava vrata mašte kao prostora za sreću, doživljaj, neuniformnost, nesputanost, lakoću. Govori i svijetu odraslih, koji su putem odrastanja taj svijet zaboravili primjećivati i potražiti u njemu slobodu od materijalnog i mogućnost da smo zadovoljni sami sa sobom, takvi kakvi smo", poručuju iz kazališta.

Foto: Marko Ercegović

Antuntun, koji svoje srce nosi na dlanu, uči i djecu i odrasle jednostavnim, a opet najdubljim stvarima o svijetu i životu, ali i o njima samima. S djecom dijeli zagonetku razumijevanja stvarnosti u koju će sve više ulaziti, a u odraslima budi smiješak i sjećanja na djetinjstvo, pa i poneko uvjerenje kako predstava govori baš o njemu ili njegovu tati.

Predstavu je režirao Hrvoje Korbar, Antuntun je Nikša Eldan, a pripovjedač, otac, učitelj i stručnjak je Filip Eldan.