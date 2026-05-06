SJEĆATE SE TOGA?

Krunidbu kralja Charlesa je prije tri godine obilježio i ovaj jeziv trenutak: "Zlokoban znak"

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Britanski kralj Charles III okrunjen je 6. svibnja 2023. godine u Westminsterskoj opatiji. Tada je internetom kružila jeziva snimka za koju su mnogi procijenili da je "loš znak".

Prije tri godine kralj Charles III okrunjen je za kralja Ujedinjenog Kraljevstva i 14 drugih kraljevstava Commonwealtha. Njegova vladavina, koja je započela s naglaskom na kontinuitet i stabilnost po uzoru na njegovu majku, kraljicu Elizabetu II, neočekivano je obilježena osobnim zdravstvenim izazovima koji su potresli temelje moderne monarhije i preusmjerili fokus javnosti. Unatoč svemu, Charles ostaje predan svojim dužnostima, balansirajući tisućljetnu tradiciju sa zahtjevima 21. stoljeća.

FOTO Evo kako je izgledao dolazak kralja Charlesa u SAD

Krunidba održana 6. svibnja 2023. u Westminsterskoj opatiji bila je prva u sedam desetljeća i za mnoge prvi susret s ceremonijom prožetom dubokom simbolikom. Iako modernizirana i nešto kraća od majčine, zadržala je ključne elemente koji povezuju sadašnjost s dugom poviješću britanske monarhije.

Središnji trenutak bio je krunidba krunom svetog Edvarda, remek-djelom iz 1661. godine, teškim gotovo 2.2 kilograma, ukrašenim draguljima i simbolom kraljevske vlasti koji se koristi isključivo za sam čin krunidbe. Kralj je tijekom ceremonije držao i druge važne regalije: Kraljevsku jabuku (globus cruciger), zlatnu kuglu s križem koja simbolizira kršćanski svijet i monarhovu ulogu kao "Branitelja Vjere", te dva žezla – Žezlo s Križem, koje predstavlja privremenu vlast i dobru upravu, i Žezlo s Golubicom (poznato kao Štap Pravde i Milosrđa), koje simbolizira duhovnu ulogu monarha.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Ceremoniju je, međutim, obilježio i jedan bizaran trenutak koji je postao viralan na društvenim mrežama. Snimka prikazuje tamnu figuru s kapuljačom kako prolazi kroz ulaz Westminsterske opatije, noseći nešto nalik kosi.

Gledatelji su figuru brzo prozvali 'Kosac' ili 'Smrt', a snimka je potaknula lavinu komentara i spekulacija, pri čemu su neki u tome vidjeli zlokoban znak ili lošu slutnju za novu vladavinu. Iako je kasnije objašnjeno da se vjerojatno radilo o vergeru, članu osoblja opatije, jezivi trenutak ostao je zabilježen kao jedna od neočekivanih zanimljivosti s krunidbe.

Kralj Charles odao počast svojoj majci, slavila bi 100. rođendan

Inicijalno, kralj Charles III jasno je dao do znanja da će slijediti model svoje majke, fokusirajući se na svoje nove odgovornosti i utišavajući kritičare koji su strahovali od "monarha koji se miješa". Kroz protekle tri godine naišao je pak na niz problema te na neočekivane izazove, a i vlastita obitelj mu je zadavala glavobolje.

