Krunidbu kralja Charlesa je prije tri godine obilježio i ovaj jeziv trenutak: "Zlokoban znak"

Prije tri godine kralj Charles III okrunjen je za kralja Ujedinjenog Kraljevstva i 14 drugih kraljevstava Commonwealtha. Njegova vladavina, koja je započela s naglaskom na kontinuitet i stabilnost po uzoru na njegovu majku, kraljicu Elizabetu II, neočekivano je obilježena osobnim zdravstvenim izazovima koji su potresli temelje moderne monarhije i preusmjerili fokus javnosti. Unatoč svemu, Charles ostaje predan svojim dužnostima, balansirajući tisućljetnu tradiciju sa zahtjevima 21. stoljeća.

Krunidba održana 6. svibnja 2023. u Westminsterskoj opatiji bila je prva u sedam desetljeća i za mnoge prvi susret s ceremonijom prožetom dubokom simbolikom. Iako modernizirana i nešto kraća od majčine, zadržala je ključne elemente koji povezuju sadašnjost s dugom poviješću britanske monarhije.

Središnji trenutak bio je krunidba krunom svetog Edvarda, remek-djelom iz 1661. godine, teškim gotovo 2.2 kilograma, ukrašenim draguljima i simbolom kraljevske vlasti koji se koristi isključivo za sam čin krunidbe. Kralj je tijekom ceremonije držao i druge važne regalije: Kraljevsku jabuku (globus cruciger), zlatnu kuglu s križem koja simbolizira kršćanski svijet i monarhovu ulogu kao "Branitelja Vjere", te dva žezla – Žezlo s Križem, koje predstavlja privremenu vlast i dobru upravu, i Žezlo s Golubicom (poznato kao Štap Pravde i Milosrđa), koje simbolizira duhovnu ulogu monarha.

Ceremoniju je, međutim, obilježio i jedan bizaran trenutak koji je postao viralan na društvenim mrežama. Snimka prikazuje tamnu figuru s kapuljačom kako prolazi kroz ulaz Westminsterske opatije, noseći nešto nalik kosi.

Gledatelji su figuru brzo prozvali 'Kosac' ili 'Smrt', a snimka je potaknula lavinu komentara i spekulacija, pri čemu su neki u tome vidjeli zlokoban znak ili lošu slutnju za novu vladavinu. Iako je kasnije objašnjeno da se vjerojatno radilo o vergeru, članu osoblja opatije, jezivi trenutak ostao je zabilježen kao jedna od neočekivanih zanimljivosti s krunidbe.

Inicijalno, kralj Charles III jasno je dao do znanja da će slijediti model svoje majke, fokusirajući se na svoje nove odgovornosti i utišavajući kritičare koji su strahovali od "monarha koji se miješa". Kroz protekle tri godine naišao je pak na niz problema te na neočekivane izazove, a i vlastita obitelj mu je zadavala glavobolje.