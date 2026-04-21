Kralj Charles odao počast svojoj majci, slavila bi 100. rođendan

U televizijskoj izjavi kralj Charles je rekao da je njegova majka oblikovala svijet oko sebe i dotaknula živote bezbroj ljudi. Da je živa, kraljica Elizabeta II proslavila bi svoj 100. rođendan.

Britanski kralj Charles odao je počast kraljici Elizabeti II. povodom njezina stotog rođendana

- Milijuni će je pamtiti po trenucima od nacionalne važnosti; mnogi drugi po kratkom osobnom susretu, osmijehu, ljubaznoj riječi koja je podigla raspoloženje ili po onom čudesnom sjaju u očima dok je dijelila sendvič s marmeladom s medvjedićem Paddingtonom u posljednjim mjesecima svog života - rekao je Charles.

Kako bi se obilježila stota obljetnica njezina rođenja, kraljevska obitelj ovog tjedna provodi niz događanja. U ponedjeljak su Charles i njegova supruga Camilla posjetili novu izložbu posvećenu njezinoj modi.

U utorak će kralj i ostali članovi kraljevske obitelji posjetiti British Museum kako bi pogledali konačni izgled nacionalnog spomenika u londonskom St James's Parku koji će uključivati kipove kraljice i njezina pokojnog supruga Prince Philipa.

- Nacija će obilježiti njezinu izvanrednu vladavinu spomenikom koji će generacijama pružati mjesto za razmišljanje - rekao je britanski premijer Keir Starmer u priopćenju.

Za Elizabetu se nije očekivalo da će postati kraljica kada je rođena, ali nakon što je njezin stric Edward VIII abdicirao kako bi se oženio Amerikankom Wallis Simpson, njezin otac George VI postao je kralj kada je ona imala 10 godina. Ona je postala kraljica 1952., sa samo 25 godina.