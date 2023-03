Krušlin 15 godina nije znao da ima kćer, Višnjić je radio DNK, Grdi saznao dok je bio u braku

Del Boy iz 'Mućki' 52 godine nije zao da ima kćer. Upoznao je Abi Harris i saznao da je i djed desetogodišnjem unuku. Priča megapopularnog Del Boya, glumca Davida Jasona, podsjetila je i na slične sudbine naših estradnjaka.

Kruška nije znao da ima kćer 15 godina

Željko Krušlin Kruška (66), koji je otpjevao pjesmu svih vremena 'Divno je biti nekome nešto' šokirao je javnost priznanjem da 15 godina nije znao da ima kćer.

S obožavateljima je neobičnu sudbinu podijelio nakon što se, tada njegova kćer (43) pojavila u spotu za pjesmu 'Divno je biti nekome nešto'.

Foto: Privatni album

- Da, to je moja kći i to mi dogodilo kad sam imao 23 godine, bio sam student i tek naknadno, nakon 15 godina sam saznao da mi je to kćer. Nije bilo vjerojatno želje ni mogućnosti da se sretnemo, poklopilo se s izlaskom cd-a i koncertom na Šalati pa je njena majka mogla lakše doći do mene. Ja nisam ni znao da se ona rodila. Veliki, veliki šok mi je to bio. Danas bi mogli bi u boljim odnosima, vidjet ćemo što će život donijeti. Već dugo se nismo vidjeli, bilo bi zgodno da se vidimo' - ispričao je Kruška za InMagazin.

Višnjić negirao da ima kćer, završio na sudu

Goran Višnjić (50) godinama je negirao da je otac kćeri Lane Lourdes. Višnjić je 2006. godine imao aferu s Mirelom Rupić, a godinu dana nakon, ona je rodila njegovu kćer.

Kasnije je cijelu slučaj završio na sudu.

- Kad sam došao u Šibenik iz Amerike prošlog ljeta, izašao sam u grad da se opustim sa svojim prijateljima. Te večeri je u tom kafiću bila i Mirela Rupić koja mi se došla javiti jer se nismo vidjeli od osnovne škole - rekao je tada glumac koji je već tada bio u braku sa suprugom Ivanom (53).

Mirela je Gorana navodno ucjenjivala i govorila kako on treba procijeniti koliko vrijedi njezina šutnja, dvjesto tisuća eura ili dva milijuna eura. Glumac je Mirelu navodno nazivao ucjenjivačicom i sponzorušom,a ona je pokrenula sudski postupak radi utvrđivanja očinstva i plaćanja uzdržavanja. U tužbi je jasno dala do znanja da se radilo o romansi koja je trajala neko vrijeme, a ne avanturi za jednu noć, a dodala je ulja na vatru kada je Lanu odlučila krstiti te godine u rujnu.

I to na poseban datum – 9. rujna kada je Goran Višnjić slavio svoj 35. rođendan, prenosi Gloria.hr.

Goran je dijete kasnije priznao i bez DNK analize, a navodno je plaćao i alimentaciju u iznosu od 10 tisuća kuna.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Kasnije se Mirela ispričala Goranovoj supruzi i to objavila na svom Facebook profilu.

- Mirela Rupić upućuje Ivani Višnjić ili ljudima koji je ovdje poznaju da joj prenesu ispriku, što sam ju nazvala pogrdnim imenom. Bez obzira što je taj moj sramotan stav bio odraz moje težine i tužne gorčine jer je nedavno Goran u novinama nazvao Lanu svojom glupošću, ipak njegova žena nije mi ništa u ovom trenu učinila da ja tako sramotno postupim. Medijima sam stavila točku na i. Goranu i Ivani želim dug i sretan život – napisala je tada.

Glumac je rekao kako se ne ponosi tom aferom, a za sve je okrivio alkohol.

Foto: FS2/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- To naravno nije nešto čime bih se ponosio, ali spreman sam podnijeti posljedice za svaki svoj čin. Što se tiče pojedinosti, vjerujte, ničega se ne sjećam. Samo znam da nikada ne bih napravio nešto slično u normalnom stanju. Mirela Rupić mi nije privlačna žena - rekao je Višnjić. Glumac navodno kćer nije vidio do 2010, a kasnije su svi odnosi izglađeni.

- Lana je prelijepa i preslatka curica koju sam imala priliku upoznati. Moja djeca ju vole. – rekla je Višnjićeva supruga.

Grdović za kćer saznao dok je bio u braku s Brankicom

Pjevač Mladen grdović (64) za svoju kćer Saru, saznao je 2005. godine dok je bio u braku s Brankicom.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Grdović je kćer dobio u aferi s 15 godina mlađom Zadrankom Eminom Šimurinom. Pjevač je u početku negirao da je kćer njegova, a kasnije je Emina tražila potvrdu očinstva i alimentaciju, no Grdović se nije pojavljivao na sudu.

Nakon što je potvrđeno očinstvo, Grdović je izjavio da je sretan.

- Istina je da viđam svoju kćer Saru. Presretan sam zbog toga - rekao je pjevač.

Grdović je 2007. izjavio kako je spreman plaćati alimentaciju bez obzira na iznos te kako jedva čeka viđati svoje dijete, a onda je 2022. godine tužio kćer zbog previsoke alimentacije. Kćer je tužio u svibnju kada je ona postala punoljetna, a tvrdio je da joj je dovoljno 1000 kuna mjesečno. Pozvao se na 2.895,57 kuna mirovine koju prima još od 2020., a naveo je da nema dovoljno novaca, da je narušenog zdravlja te da je zbog brakorazvodne parnice sa suprugom Brankicom ostao i bez dobrog djela svoje imovine.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Iako, nastupa, mjesečno više od jednom te je do listopada te godine odradio više od 20 nastupa u Hrvatskoj i iznozemstvu, pjevač je sudu predočio liječničku dokumentaciju kako ima ozbiljnih problema sa zdravljem, ali je preskočio dokaze kojima se i sam javno hvalio da od muzičkih tantijema uprihodi i to u iznosu oko stotinjak tisuća kuna godišnje od ZAMP-a.

