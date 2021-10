Mogu vam ponuditi samo krv, znoj i suze, grmio je 1940. godine Winston Churchill nekoliko dana nakon što je preuzeo ulogu premijera Velike Britanije u za to najnezahvalnijem trenutku. Za taj govor, za kojeg tvrde i da je promijenio smjer rata, svi ste čuli, barem u nekom skraćenom obliku. A upravo kroz navedene elemente jednostavno je opisati slučaj kojih posljednjih desetak dana potresa Hollywood, u kojem je glumac Alec Baldwin na setu filma "Rust" ubio snimateljicu Halynu Hutchins (42) i ranio redatelja Joela Souzu (48).

Krv je prolivena. Nevina krv snimateljice koja nije smjela nastradati.

Suze ne prestaju teći iz očiju osoba bliskih mladoj filmašici i poznatom glumcu.

Znoja je na snimanju bilo puno. Uvjeti nisu bili najbolji. A sumnjivci se i danas preznojavaju čekajući rasplet slučaja...

KRVAVO POPODNE U NOVOM MEKSIKU

Ranč Bonanza Creek, dvije su osobe slučajno upucane rekvizitom. Odmah nam je potrebna pomoć - govori potreseni glas u snimci poziva hitnim službama da dođu na set.

Na pitanje je li pištolj bio napunjen pravim mecima, pozivateljica nije znala odgovoriti.

- Samo dođite što prije - završio je poziv.

Glas s poziva pripada Mamie Mitchell, jednoj od članica produkcije filma. Prva se dokopala telefona i pozvala upomoć. Za to vrijeme na setu s krvarili Halyna Hutchins i Joel Souza. Njih je slučajno upucao Alec Baldwin.

Hitne službe su došle brzo i uspješno se prevezle stradale u bolnicu. No za snimateljicu nije bilo spasa. Ozljeda je bila preteška i preminula je. Souza se srećom izvukao te je nakon nekog vremena pušten iz bolnice.

Ubrzo su internet preplavile fotografije uznemirenog Baldwina koji jedva stoji na nogama i jecajući priča na telefon. Dao je policiji izjavu, a svjedoci sa seta otkrili su prve riječi glumca nakon nesreće...

- Kako ste mi mogli dati u ruke 'vrući pištolj' (pištolj napunjen pravim mecima). To mi se nikad prije nije dogodilo - ponavljao je u nevjerici Baldwin, a svoj uvid u događaj dao je kad se opravio i upucani Souza.

- Joel je rekao da je Alec sjeo u crkvenu klupu i vježbao izvlačenje pištolja. Rekao je da je bio iza snimateljice kada je čuo zvuk poput biča, a zatim i glasan pucanj...

Hutchins je upucana u prsa.

- Joel se nejasno sjeća da se Hutchins žalila na bol u trbuhu i držala se rukama. Koračala je unatrag, a zatim se srušila na pod.

- Hutchins nije osjećala noge - rekao je Reid Russell, drugi snimatelj koji je bio pokraj nje u to vrijeme.

SUZE ZA SNIMATELJICOM KOJA JE TREBALA OSVOJITI SVIJET

Hutchins je rođena u Ukrajini i odrasla je u sovjetskoj vojnoj bazi. Studirala je novinarstvo u Kijevu te snimanje u Los Angelesu. Prije dvije godine ju je američki časopis za kinematografiju nazvao "zvijezdom u usponu". Prije nego što se doselila u SAD, Hutchins je u Kijevu završila studij novinarstva i radila kao istraživačka novinarka za britanske medije. Na njenoj web stranici navedeno je kako je radila na filmovima poput "Archenemy", "Blindfire", "Darlin'"...

Nakon što je potvrđeno da je preminula, brojni poznati, kao i članovi obitelji i prijatelji oprostili su se od Hutchins...

- Nema riječi kojima bih mogao izraziti šok i tugu nakon tragične nesreće u kojoj je život izgubila Halyna Hutchins, supruga, majka i naša cijenjena kolegica. Surađujem s policijom kako bismo utvrdili kako se točno ova tragedija dogodila. U kontaktu sam s njezinim suprugom te sam mu ponudio podršku- napisao je Baldwin na Twitteru.

Ukrajinac Anatolij Androsovič, otac ubijene snimateljice Halyne Hutchins prvih nekoliko dana nije mogao od šoka govoriti...

- Još uvijek ne možemo vjerovati da je Halyna mrtva. Majka će joj poludjeti od tuge. Međutim, ja Aleca Baldwina ne smatram odgovornim. Odgovornost je na osoblju koje rukuje rekvizitima i oružjem - rekao je otac preminule i dodao kako je Baldwin bio u kontaktu s Halyninim suprugom Matthewom te da je njihov sin teško podnio ovu tragediju...

- Halyna nas je sve inspirirala svojom strašću i vizijom, a njezina ostavština je previše vrijedna da stane tek u nekoliko riječi. Naš gubitak je ogroman te molim sve da poštuju našu privatnost dok žalujemo. Zahvaljujemo svima koji dijele njezine fotografije i priče iz njezina života - napisao je slomljeni suprug Matthew.

- Naše misli su uz obitelji poginule Halyne Hutchins (42) i ranjenog Joela Souze (48), ali i svih uključenih u incidentu. Nitko ne bi smio biti ubijen na filmskom setu s pištoljem - pisalo je na službenom profilu Brandona Leeja kojim upravlja njegova sestra Sharon Lee. On je nastradao gotovo na identičan način kao i snimateljica...

- Potresen sam zbog gubitka prijateljice i kolegice, Halyne. Bila je ljubazna, živahna, nevjerojatno talentirana i uvijek me tjerala da budem bolji. Moje misli su s njezinom obitelji u ovom najtežem trenutku. Zahvalan zbog izjava podrške koju smo dobili od naše filmske zajednice, ljudi iz Santa Fea i stotine stranaca koji su nam se obratili. To će mi zasigurno pomoći u oporavku - rekao je Souza u izjavi za američke medije.

Za mir su zamolili i na molitvu pozvali i ostali članovi obitelji Baldwin, kao i brojni kolege, ali mir neće dugo potrajati... Neko zbog svega mora odgovarati.

ZNOJ NA SETU, PREZNOJAVANJE ZBOG ODGOVORNOSTI

Na setu filma "Rust", otkrilo se nakon ove strašne tragedije, vladao je kaos. Ovo nije bio prvi incident, a uvjeti rada bili su gotovo nemogući... Prema Los Angeles postu, pištolj rekvizit zakazao je dvaput 16. listopada i jednom tjedan dana ranije. Sindikalni radnici rekli da su set filma 'Rust' mučili sigurnosni problemi, te su ga upravo zato posjetili nekoliko sati prije tragične pucnjave.

Ian A. Hudson, koji u filmu ima manju ulogu, prepričao je detalje sa snimanja za TMZ. Ispričao je da je bio prestravljen za vrijeme snimanja scene u kojoj drugi ubijaju njegov lik odmetnika koristeći pritom 20 pištolja i dvije puške - sve redom pravo oružje.

- Svi u snimateljskoj ekipi bili su zaštićeni štitovima, kao i kamera. Samo leća kamere je probijala kroz zaštitu. To me natjeralo da preispitujem to što sam bio ispred kamere i između sve te vatre. Zapravo sam osjetio kako mi ćorci udaraju u lice i tijelo. Osjećao sam kako se iz sačmarice ispucava vjetar - ispričao je, te dodao da je produkcija bila 'zastrašujuća' te da je imala užurbani raspored.

- Bilo je teško. Bilo je opasno po život. Bilo je previše nestvarno. Svi smo se složili koliko je to bilo intenzivno i zastrašujuće bilo. Nekoliko puta smo se prisjetili slučaja smrti Brandona Leeja 1993. Mi ovo radimo na isti način na koji su to radili tada, prije 30 godina. Neki od glumaca su dvostruko i trostruko provjeravali svoje oružje nakon što bi ga dobili, bilo ono 'hladno' ili 'vruće' - ispričao je Hudson te stao u obranu oružarke Hanne Gutierrez Reed i rekao kako je radila fantastičan posao iako je bila pod vremenskim pritiskom.

No iako on tvrdi da je oružarka radila odličan posao, u to je teško povjerovati. Iz više razloga. A među njima je svakako najvažnije neiskustvo, kojeg je i sama priznala u jednom intervjuu prije nekoliko mjeseci. Gutierrez Reed je inače kći legendarnog holivudskog oružara Thella Reeda koji ju je od malih nogu učio svom poslu.

- Bila sam jako nervozna, skoro nisam prihvatila posao jer nisam bila sigurna jesam li spremna - rekla je ranije.

Nedavno je radila kao oružar u filmu "The Old Way" u kojem glumi Nicolas Cage. Posao je označio i njezin prvi rad na filmu kao osobu zaduženu za oružje i rekvizite. Tijekom intervjua, Hannah je rekla da u početku nije bila spremna preuzeti ulogu, ali je sve išlo u njezinu korist tijekom snimanja.

- Punjenje rekvizita bio je 'najstrašniji' dio procesa, rekla je Reed te nadodala kako ju je otac naučio kako da to napravi.

Iako je bila predodređena za ovu profesiju, oružarka nije uvijek bila dovoljno profesionalna na setu, tvrde oni koji su s njom surađivali, a prenose brojni američki mediji u kojima je tragedija sa seta nekoliko dana bila tema broj jedan. U policijskim dokumentima stoji kako je Gutierrez Reed u kolicima na setu ostavila tri pištolja koja su trebala poslužiti kao rekviziti, a Dave Halls je jedan od njih predao Baldwinu ne znajući da je oružje napunjeno pravim streljivom.

- Nekoliko je puta punila vatreno oružje na način za koji smo svi mislili da nije posve siguran. Mahala je oružjem i općenito na setu bila nemarna prema svom poslu - kazao je jedan od suradnika.

Ali Gutierrez na svojoj strani ima jednu olakotnu okolnost. Ona nije predala Baldwinu oružje u ruke. To je napravio pomoćnik redatelja Dave Halls. Kad je glumcu dao oružje u ruke, rekao mu je da je 'hladno' (nenapunjeno), ispričali su svjedoci.

CNN prenosi kako je Halls na setovima već dvaput upao i ozbiljnije probleme. Tijekom 2019. godine požalili su se zbog njegovog ponašanja i problema sa sigurnošću na snimanju. Dvije osobe koje su navodno s njim blisko surađivale za spomenuti medij su ispričale kako su se pritužbe na Hallsa odnosile na nepoštivanje sigurnosnih protokola za korištenje oružja i pirotehnike, nepoštivanje protupožarnih protokola, ali i na neprimjereno seksualno ponašanje na radnom mjestu.

Tijekom snimanja filma 'Put Slobode' 2019. godine također je bio asistent i tada je filmski pištolj opalio pravi metak. Zbog trzaja nakon ispucavanja metka je ozlijeđen član tima te je bio prevezen u bolnicu.

- Otpustili smo ga vrlo brzo nakon incidenta. Snimanje nismo nastavili sve do trenutka kada je napustio set. Prijavili smo incident te podnijeli izvješće - bilo je službeni odgovor produkcijske tvrtke za američke medije. - Dave je bio tužan zbog svega, ali je shvatio zašto je bio otpušten. Novi asistent redatelja je unajmljen, a snimanje je na koncu uspješno završeno - dodali su.

Ali ta lekcija iz nedavne prošlosti nije Hallsa ništa naučila. Policiji je na ispitivanju priznao da nije provjerio jesu li sve streljivo lažno prije nego što ga je uručio Baldwinu.

No ne može se sva krivnja svaliti na Hallsa i Gutierrez. Na setu se, onako narodski rečeno "Nije znalo tko prije, a tko plaća".

Prema Los Angeles Timesu, prije više od desetak dana Baldwinov dubler slučajno je ispalio dva metka iz vatrenog oružja nakon što mu je rečeno da nije bio napunjen streljivom, ni pravim ni ćorcima.

Sporni pištolj članovi filmske ekipe koristili su se radi zabave prije nego što ga je Baldwin uzeo u svoje ruke. Pištolj je, kako prenosi TMZ, navodno, bio napunjen pravim metcima kada su izvan filmskog seta određeni članovi filmske ekipe ciljali i pucali u mete. Više izvora povezanih s produkcijom filma reklo je da je pištolj korišten izvan radnog vremena - što bi moglo objasniti kako se pravi metak našao u pištolju.

Neki od članova koji su bili uključeni u snimanje napustili su filmski set nakon što su se požalili na sigurnost. Žalili su se i da predugo rade. Iz produkcije su pronašli nove ljude, a na setu su ostali redatelj Joel Souza i snimateljica Halyna Hutchins, zajedno s glavnom zvijezdom Alecom Baldwinom.

Najoštriji u kritikama prema cijeloj produkciji zasad je Serge Svetnoy, električar na filmu "Rust"

- Radio sam s njom na svim njezinim filmovima. Nekad smo dijelili hranu i vodu. Gorjeli smo na suncu i smrzavali se na snijegu. Brinuli smo jedno o drugome. Da, bila mi je prijateljica! Stajao sam rame do ramena kraj Halyne tijekom fatalnog pucnja koji ju je ubio i ozlijedio redatelja Joela Souzu. Držao sam je u rukama dok je umirala. Njezina krv je bila na mojim rukama. Želim reći svoje mišljenje zašto se to dogodilo. Mislim da imam to pravo. To je posljedica nemara i neprofesionalizma! Nemar osobe koja je trebala pregledati oružje na setu i nije to napravila; osobe koja je trebala reći da je pištolj napunjen i nije to učinila; osobe koja je trebala provjeriti oružje prije nego što ga je donijela na set, a nije to napravila. Posljedica svega toga je smrt čovjeka - poručio je i nastavio.

- Imali smo profesionalce u svim područjima, ali ne i u onom odgovornom za oružje! Nema teorije da bi 24-godišnjakinja mogla biti profesionalna s oružjem. Profesionalci su ljudi koji provedu godine na setu, ljudi koji znaju svoj posao od a do z. To su ljudi koji imaju reflekse za sigurnost, ne treba im se reći što da naprave. Imaju to u svojoj krvi i ne nedostaje im iskustva - pojasnio je i otvoreno prozvao mlađahnu oružarku Hannah Gutierrez Reed (24).

- Kako bi ponekad uštedjeli novac, zapošljavaju ljude koji nisu kvalificirani za komplicirane i opasne poslove i tako riskiraju se životi drugih ljudi. Razumijem da se uvijek bori za budžet, no ne možete dozvoliti da se to dogodi. U svakom području morate imati barem jednog profesionalca koji zna svoj posao. To je neophodno da bi se izbjegla tragedija. Ne želim nikome da prođe ono kroz što sam prošao ja, kroz što su prošli njezin suprug Matt Hutchins i njen sin Andros te glumac Alec Baldwin, kojem je pištolj predan u ruke. Mora živjeti s činjenicom da je oduzeo život Halyni zbog neprofesionalnih ljudi na setu. Dragi producenti, zapošljavanjem profesionalaca 'kupujete' mir sebi i ljudima oko sebe. Nijedan ušteđeni novčić nije vrijedan života osobe! Zapamtite to! - otvoreno je Svetnoy prozvao odgovorne.

A među odgovornima je i sam glumac Baldwin. Iako kolege kažu kako je bio oprezan na snimanju, dio krivice mogao bi pasti na njega. Osim što je glumac filma 'Rust', on je i izvršni producent pa bi jedna od točaka optužnice mogla biti i ubojstvo iz nehaja, rekao je Joseph Costa, odvjetnik iz Los Angelesa pa dodao:

- Kao izvršni producent bio je u poziciji da ima kontrolu i zbog toga može biti gonjen. To je isto kao i kad piješ alkohol i voziš; ta osoba možda nije namjeravala nanijeti veliku štetu, ali je čini.

Odvjetnica u Novom Meksiku Erlinda Johnson, bivša državna i federalna tužiteljica, rekla je da bi se glumac mogao suočiti s mogućom kaznenom odgovornošću za 'nenamjerno ubojstvo'.

- Sve što država treba jest dokazati da je bio upleten u opasno djelo i da nije postupao s dužnim oprezom. I to je onda dovoljan dokaz za nenamjerno ubojstvo iz nehaja, za koje je propisana zatvorska kazna od 18 mjeseci - pojasnila je.

Nagađa da bi se Baldwin mogao obraniti tako da mu je netko predao pištolj, ali tada se, s obzirom na to da je rukovao pištoljem, trebao sam uvjeriti da nema metaka. Malo prije tragedije Baldwin se supruzi požalio kako je umoran, pa bi i to moglo biti razmatrano kao dokaz.

I tu dolazimo do zapleta. Kako nagađaju američki tabloidi. Halls, Gutierrez i Baldwin svi bi mogli teretiti druge strane zbog neprofesionalnosti. Gutierrez je pištolje posložila na stol bez dovoljno provjere jesu li napunjeni pravim streljivom. Halls je odabrao jedan od pištolja i dao ga glumcu bez da i on provjeri je li napunjen, a onda je to propustio napraviti i Baldwin. Domino efekt neprofesionalnosti koštao je mladu snimateljicu života.

Međunarodni savez zaposlenika kazališta tvrdi da je Halyna Hutchins ubijena municijom koja nije trebala biti na filmskom setu.

- Ne mogu se sjetiti ni jednog razloga da bi bilo gdje na setu bilo pravo streljivo. Općenito je zabranjeno snimanje filmova. Ne postoji objašnjenje zašto bi na snimanju došlo do toga. Glumci svakako ne bi trebali imati pravo streljivo u rukama - rekao je rekao je bivši redatelj Peter Lake za New York Post.

Hollywoodski stručnjak za oružje Bryan Carpenter je za isti medij izjavio kako Baldwin nije slijedio prvo pravilo o sigurnosti rukovanja oružjem.

- Napunjeno ili prazno, oružje se nikada ne usmjerava prema drugom ljudskom biću - rekao je Carpenter, koji vodi Dark Thirty Film Services, tvrtku koja se bavi uslugama, obukom i iznajmljivanjem oružja za filmsku i TV produkciju.

Baldwin od nesretnog slučaja u potpunosti surađuje s policijom, a pod istragom su i oružarka Hannah Gutierrez Reed i pomoćnik redatelja Dave Halls. Optužnica još nije podignuta, ali to je vjerojatno samo stvar vremena.

- Svi su surađivali u istrazi i dali izjave. Skupili smo 600 dokaznih materijala. Zaplijenili smo oko 500 komada streljiva na setu - rekao je okružni šerif Santa Fea Adam Mendoza i dodao da će se svi dokazni materijali dostaviti FBI-ju na daljnju obradu. Istaknuo je da su na filmskom setu među ćorcima pronašli i druge potencijalno prave metke, ali da su ih poslali na analizu.

Izjavio je i da su iz ramena ranjenog Souze izvukli olovno zrno te ga predali među dokaze. Nije htio komentirati moguće optužnice jer, kako kaže, još je prerano.

Tužiteljica Mary Carmack-Altwies naglasila je da je istraga o incidentu još u tijeku, ali je da je spremna "podići kaznenu prijavu" ako bude potrebno.

- Temeljita i potpuna istraga ključna je za nas. Sagledavamo činjenice i dokaze i povezujemo ih sa zakonom Novog Meksika - rekla je Carmack-Altwies i dodala da će se pobrinuti da se istraga provede prema najvišim standardima.