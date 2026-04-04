Krvavi uspon Pietra Savastana bez milosti! Na SkyShowtime stiže 'Gommorah: The Origins'

Ovo nismo očekivali! Jedva čekamo!, Ciro i Gennaro, nedostajali ste nam... Fanovi su u transu. Tko je gledao “Gomorrah”, koja se prikazivala od 2014. do 2021., postao je ovisan o ovoj talijanskoj seriji o zloglasnoj kriminalnoj organizaciji Camorri zbog koje je autor istoimene knjige Roberto Saviano živio pod policijskom zaštitom.

Nova talijanska serija “Gomorrah: The Origins” donosi povratak u brutalni svijet Napulja, ali ovog puta kroz priču o mladom Pietru Savastanu i počecima Camorre krajem sedamdesetih.

Foto: PROMO

Godine 1976. Pietro Savastano, tek izrastao dječak, ima 16 godina i živi u predgrađu vrlo različitom od onog na koje smo navikli u originalnoj seriji. Radnja prati kako je postupno izgradio svoj položaj, otkrio vlastitu surovost te koliku je cijenu morao platiti za uspon na vrh podzemlja. Riječ je o prequelu kultne “Gomorrah”, a redatelj i koscenarist je Marco D’Amore, poznat po ulozi Cira.

- Bilo je kompleksno jer smo morali napraviti dvostruki posao. Ostati vjerni originalu i stvoriti novu priču. To je priča o djeci koja nikad nisu bila djeca - rekao je D’Amore za Sky te dodao kako im su im u prvom planu bili realistični prikaz i emocionalna težina likova, a ne samo akcija, čime su htjeli prikazati kako nasilje oblikuje identitet mladih kriminalaca.

Glumačka postava, predvođena Lucom Lubranom i Francescom Pellegrinom, donosi novu generaciju likova, a kritičari su posebno istaknuli uvjerljivost mladih protagonista i atmosferu Napulja rekonstruiranu s “vjerodostojnom preciznošću”. Već je najavljena druga sezona, što potvrđuje da interes publike za svijet Gomorre ne jenjava.