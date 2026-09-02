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Ksenija Pajić za 24sata: 'Kuham nešto skroz novo u sapunici...'

Piše Stela Kovačević,
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Ksenija Pajić za 24sata: 'Kuham nešto skroz novo u sapunici...'
Zagreb: Ksenija Pajić, glumica | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Ova je uloga drugačija pa me posebno veseli, rekla nam je glumica koju od 6. rujna gledamo u seriji ‘Slučajna obitelj’. Prošloga je vikenda dobila nagradu na festivalu u Orašju

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Osim što je Ivo Gregurević bio vrhunski glumac i profesionalac, bio je i krasan čovjek, stoga sam neizmjerno ponosna i sretna da sam dobitnica nagrade koja nosi njegovo ime, rekla nam je Ksenija Pajić (65) nakon što joj je u Orašju uručena Nagrada 'Ivo Gregurević'.

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