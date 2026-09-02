Ova je uloga drugačija pa me posebno veseli, rekla nam je glumica koju od 6. rujna gledamo u seriji ‘Slučajna obitelj’. Prošloga je vikenda dobila nagradu na festivalu u Orašju
VELIKI INTERVJU S GLUMICOM PLUS+
Ksenija Pajić za 24sata: 'Kuham nešto skroz novo u sapunici...'
Čitanje članka: 5 min
Osim što je Ivo Gregurević bio vrhunski glumac i profesionalac, bio je i krasan čovjek, stoga sam neizmjerno ponosna i sretna da sam dobitnica nagrade koja nosi njegovo ime, rekla nam je Ksenija Pajić (65) nakon što joj je u Orašju uručena Nagrada 'Ivo Gregurević'.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku