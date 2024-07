Ksenija Pajić za 24sata: 'Nisam više jedina 'kraljica sapunica', a i unuk ide sa mnom u kazalište'

Hvala Bogu, uvijek sam imala kontinuitet u radu i poslu. Tako da nisam imala nekakve stresove i frustracije: ‘Joj, ne radim’. Već sam dugi niz godina u Gavelli u dramskom kazalištu u angažmanu i to mi je, naravno, prioritet, a onda i ovo sve ostalo što snimam - televizija, film, radio. Još sam i u jednoj neovisnoj grupi koja se zove Lektirum, tako da i s njima igram predstave i putujem. Nije mi dosadno, uzbudljivo je, riječi su “kraljice sapunice” Ksenije Pajić. Ranije je istaknula i kako ona uvijek igra ulogu koju joj redatelj dodijeli. I nikako drukčije. Da nije tako, ne bi Ksenija toliko dugo bila na sceni. A to dugo “rastegnulo” se na punih 40 godina.

'Nova uloga mi se jako sviđa'

Glumicu ćemo uskoro gledati na malim ekranima u novoj seriji “U dobru i zlu”. U ovom projektu uz Kseniju su se okupila sjajna glumačka imena poput Filipa Juričića, Enesa Vejzovića, Katarine Baban i brojnih drugih.

- Odličan je scenarij. Uloga mi se jako sviđa i super sam se snašla. Igram jednu majku, baku - glavnog lika. To je obiteljska drama i mislim da će se publici jako svidjeti jer ima puno iznenađenja, puno intriga, raznih obiteljskih situacija. Bit će zanimljivo i napeto. I odličan je glumački kast, i redatelji, i cijela ekipa koju već znam, tu su i neki novi ljudi. Sve teče super i dobro. Snimamo u novom studiju u Buzinu i sve je sjajno - rekla nam je Pajić o novoj seriji koju ćemo gledati na jesen na Novoj TV.

Foto: Nova Tv

Ksenija je 63. rođendan proslavila nedavno, 30. lipnja, a otkrila nam je i da ga je provela s unukom Tomom koji je na svijet došao prije dvije godine.

- Kako sam provela rođendan? Dobro, išla sam s unukom u Kazalište lutaka. I on je već u kazalištu, da, da, stvarno to voli - rekla nam je, a onda i dodala kako se snašla u novoj životnoj ulozi - ulozi bake.

- Pa mislim da sam se snašla dobro. Nastojim da mu bude zabavno sa mnom, da mu nije dosadno - rekla je kroz smijeh pa nastavila:

- I da ću ga u životu nečemu naučiti”.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

'Kad je čovjek zdrav, može sve'

Za rođendan si je, kaže nam, poželjela zdravlja.

- Kad je čovjek zdrav, onda može sve. Poželjela sam si i da mi ova godina bude ispunjena poslom, zadovoljstvom, da su svi moji oko mene dobro, ono što već čovjek i može poželjeti - govori nam.

Brojni obožavatelji “kraljici sapunica” i dalje laskaju kad je riječ o njezinu izgledu. Pišu joj da se uopće nije promijenila te smatraju da mladolik izgled sigurno duguje dobroj genetici i brzi o sebi.

Foto: Privatni Album

Ksenija Pajić je rođena u Rijeci, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1984. na ADU u Zagrebu, a 1986. primili su je u stalni angažman Gradskoga dramskoga kazališta Gavella. Kao studentica je počela raditi na Dubrovačkim ljetnim igrama, sudjelovala u “Hamletu” i “Hekubi”, a čim je 1984. diplomirala, završila je u Teatru u gostima. Relja Bašić ju je primijetio dok je branila diplomski rad te je pozvao.

- Relja je oduvijek bio vizionar, jedini je tad imao neovisni teatar i putujuće kazalište. Gledao je što se igra u svijetu, što se igralo na Broadwayu i stavljao te komade na scenu Teatra u gostima. I imao je sjajnu glumačku ekipu. Danas imamo druge zvijezde, stasali su u odlične glumce i glumice mada mi u predstavama fali generacijske podjele. Sve je nekako isto. Stariji glume mlade, mladi starije..., izgubila se ta generacijska igra - ispričala nam je glumica svojedobno. Laskavu titulu “kraljice sapunica” osvojila je nakon uloge u prvoj hrvatskoj sapunici “Vili Mariji”.

'Sada ima još kraljica'

Sad nam je ispričala i kako ona doživljavala tu titulu.

- Ma ja sam vam to shvatila kao šalu - rekla je Pajić kroz smijeh pa dodala:

- Meni je zgodna ta formulacija, mada sam već napomenula da ja nisam više jedina ‘kraljica sapunica’, sad ih ima puno, ima ih više.

Možda su me prozvali tako jer sam ja bila tu od prve sapunice koja se snimala kod nas, ali eto, kažem vam tijekom godina isprofiliralo se još ‘kraljica’, tako da nisam jedina.

Foto: PROMO

“Vile Marije” rado se sjeća.

- Važna mi je bila uloga u toj sapunici jer je bila prva. Ušli smo u nešto za što nismo mogli znati kako izgleda, hoće li zaživjeti. I ‘Ljubav u zaleđu’ s odličnim scenarijem. Kasnije su dolazili novi projekti, neka je uloga bila bolja, neka lošija, ali u svakoj sam našla mjesto za kreativnost, napredovanje - ispričala nam je u intervjuu 2021.

Podijelila je s nama i poneku anegdotu sa snimanja.

- Dva ili tri tjedna uoči završetka snimanja nastupila je panika. To se, na primjer, do danas nije promijenilo. U isto smo vrijeme snimali u dva studija Jadran filma. Događale su se situacije kad je glumac morao biti istodobno u oba studija. Onda bi nas jedna ekipa ‘krala’ drugoj, nagovarali nas da ne govorimo da smo ‘tu’ jer trebamo snimiti samo jednu scenu. Zavladala je grčevita borba za glumca i to je postalo komično. I sama sam upriličila šaljivu situaciju kad sam se pojavila na setu s kratkom perikom. Pamtim Alicijinu reakciju kad sam joj rekla da sam se ošišala. Vrlo mirno je odgovorila: ‘Nema veze, pričekat ćemo da ti kosa ponovno naraste pa ćemo nastaviti sa snimanjem’. Nije se dala šokirati - rekla je ranije.

'Oficir je obilježio naše karijere'

Kseniju brojni pamte i po ulozi Matilde Ivančić u filmu “Oficir s ružom” iz 1987. Za to je dobila glavnu nagradu na međunarodnom festivalu u Valenciji. Snimala je tamo s Draganom Mrkić, koja je utjelovila Ljiljanu, i pokojnim Žarkom Lauševićem, koji je igrao Petra.

- Žarko je bio iznimno talentiran glumac, a kao kolega je bio predivan čovjek. Kasnije nismo ostali u kontaktu, osim što smo se jedanput nakratko bili čuli telefonom, ali taj film je obilježio naše glumačke karijere za cijeli život - ispričala nam je svojedobno glumica.

Foto: PROMO

Pajić je u filmu glumila udovicu u koju se zaljubio partizanski oficir Petar i zbog nje ostavio zaručnicu Ljiljanu. Vruće scene iz kade kada se Ljiljana i Matilda kupaju “zapalila” je tadašnju Jugoslaviju, a Ksenija je dobila status seks-simbola.

- Na setu bismo bili od ranog jutra do kasno popodne, a onda bi slijedile probe za scene koje su se snimale idući dan - prisjetila se ranije Ksenija.

Foto: PROMO

Njezin glumački opus zaista je bogat. Glumila je i u “Glembajevima”, “Za sreću je potrebno troje”, “Život sa stricem”, “Maršal”, “Rusko meso”... Poznato je i da Ksenija nikad nije požalila što je jako mlada ušla u svijet gluma, iako je u mladosti smatrala da će biti pravnica.

- Volim svojoj posao, nije to uvijek lagano, ne ide kao po špagi, nisu uvjeti baš idealni, ali ipak radim ono što volim i sretna sam u tome. Ne bih mijenjala - rekla je 2023. u HRT-ovoj emisiji “Kod nas doma”.

Tad je priznala i da su joj uloge u sapunicama donijele sigurnost, ali da joj na početku nije bilo lako.

- Vrlo sam kritična sama prema sebi, kao i većina glumaca. Kad danas gledam te uloge iz mlađih dana, pomislim da bih nešto napravila drukčije, vidim neke početničke pogreške. Ali opraštam si. Bila sam mlada, nisam imala toliko iskustva, pa si malo zažmirim - objasnila nam je ranije.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

'Savjet mladima je da ne odustaju'

Pitali smo je sad kad se osvrne na svoju veliku karijeru, može li izdvojiti najdraži film, seriju ili kazališni komad u kojemu se pojavila.

- To mi je jako teško reći jer sam igrala u jako puno predstava, filmova i serija. Bilo bi jako teško izabrati jednu ili dvije. Ne mogu. Svaki glumački zadatak je novi izazov, samo sve ovisi o okolnostima, kako se sve poklopi. Nije lako napraviti dobru predstavu, seriju ili film, ali svi ljudi koji rade na takvom jednom projektu, svi ljudi žele i trude se da ispadne najbolje moguće. I to je i draž ovog posla - rekla nam je Ksenija, a dala je i savjet svim mlađim kolegama:

- Moj savjet im je da ne odustaju. Bez obzira na to što im se dogodi, ne treba odustati od svojih snova. Nikad se ne zna, život je pun iznenađenja. Možda im se nekad učini da je uloga mala ili da imaju mali zadatak, ali nikad ne znate kad će ta mala uloga ili mali zadatak odškrinuti vrata za nešto drugo, nešto veće, nešto bolje. Mislim da mladi glumci i glumice trebaju iskoristiti svaku priliku koja im se pruži.

Razvod joj je teško pao

O njezinu privatnom životu ne zna se puno. Bila je udana za pijanista Emila Vukova, sina Vice Vukova, s kojim ima kćer Vitu. Često je govorila da je razvod bio najbolniji period njezina života.

- Razvod je teško pao i meni kao i mojem bivšem suprugu. To je trauma za obje strane jednako. Nikad nije lako i svatko tko se razveo zna što to znači. Jako je važno da moj bivši suprug ima dobar odnos s našom kćeri, da se stalno viđaju. Dobra sam i s njegovom obitelji jer želim da ona ima svoju baku, tetu... Nisam joj, zato što moj odnos s njezinim tatom nije uspio, htjela uskratiti obitelj - ispričala nam je svojedobno.

Foto: Privatni Album

Kako je rekla, svi mi prolazimo kroz krize i probleme u životu.

- Da nisam radila, bilo bi mi puno teže. Ne mislim pritom samo na financije nego i na emotivno teške trenutke. Posao, ljudi s kojima sam bila okružena, rad, sve skupa mi je spašavalo život i na tome sam jako zahvalna - ispričala nam je svojedobno.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Inače, Vita je diplomirala klavir na Glazbenoj akademiji u Zagrebu, ali i studij klavira i korepeticije u Klagenfurtu. Posebno je istaknula njezin glumački i pjevački talent prije nekoliko godina u opereti “Vesela udovica”, koju je režirao Dinko Bogdanić. Tada je i njezina mama bila u prvim redovima i slušala talentiranu kćer.

- Vita je sama krenula tim putem. Sigurno je od djeda Vice i tate Emila naslijedila talent za glazbu. Osim što je talentirana i vrijedna, Vita je kvalitetna i dobra osoba te mislim kako je to puno bitnije - rekla nam je Ksenija 2017.