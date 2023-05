Ksenija Urličić o prolasku Leta 3 u finale Eurosonga: 'Ispravili su nepravdu. Isplatio se sav trud!'

Let 3 i 'Mama ŠČ!' u utorak navečer osigurali su si mjesto u velikom finalu Eurosonga, a njihov plasman sada je komentirala i Ksenija Urličić (83), nekadašnja urednica Zabavnog programa na HTV-u, šefica nekoliko hrvatskih delegacija na Euroviziji i žena koja je osmislila samu Doru zbog čega i danas nosi nadimak 'mama Dore'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Urličić je otkrila kako joj je drago vidjeti Hrvatsku u finalu.

- Velika je to promocija Hrvatske, mislim da se isplatio njihov trud. Bili su vrlo marljivi i napravili su savršeni PR što je jako bitno, do sada to nismo imali. Marljivost, upornost, dobar PR i televoting razlozi su koji su doprinijeli njihovom plasmanu u finale. Čestitam im na tome! Uspjeli su ispraviti dugogodišnju nepravdu koja nam se događala na Eurosongu kada smo dolazili s dobrim pjesmama pa se nismo plasirali u završnicu - rekla je za Večernji list Ksenija.

Foto: pixsell/press associatio

Kada je čula da Letovci nastupaju sedmi odmah je pomislila da je to sretan broj, ali nije bila sigurna u njihov prolazak u finale.

- Nisam bila sigurna, nekako sam uvijek mislila da je ovaj model rušenja stereotipa u glazbenom nastupu jedan model koji je već izlizan, ali očito je upalio... Iako smatram da je PR tu učinio puno toga. Članovi Leta 3 jesu ozbiljni glazbenici samo što se, po mom mišljenju, u ovoj pjesmi to ne čuje previše, ali je spektakl odličan - kazala je Urličić.

Teško joj je bilo što prognozirati za finale u subotu, a kaže da je na Eurosongu jako velika konkurencija.

- Mislim da se naši predstavnici neće plasirati u prvih deset, a imam i osjećaj da bi ove godine mogla pobijediti jedna lijepa balada, vidjet ćemo- zaključila je Ksenija Urličić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najčitaniji članci