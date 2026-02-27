Ksenija Urličić za 24sata: Više ne pratim izbore za ljepotu, sad mi je život mirniji i jednostavniji

Ja vam to već odavno ne pratim i zaista se ne mogu sjetiti prve Miss Zagreba, kaže nam legendarna televizijska urednica i voditeljica Ksenija Urličić (87), koja je 1992. vodila prvi izbor za Miss Hrvatske za Miss svijeta. Na svjetski izbor tad smo poslali Elenu Šuran, dok je Renata Horvat, prva Miss Zagreba od osamostaljenja Hrvatske, proglašena drugom pratiljom. Danas Zagreb bira svoju Miss 2026., a Urličić se prisjeća kako je to nekad izgledalo.

- Ono što pamtim je naša Anica Kovač, koja je bila prva pratilja u Južnoafričkoj Republici. Na tim izborima uvijek ima nekih iznenađenja, nekog malog skandala ili nečeg sličnog. Tako je to kod svih natjecanja, ne samo ljepote - govori nam Ksenija.

Za titulu se u Gastro Globusu natječe deset djevojaka, a žiri će izabrati onu koja će predstavljati grad na nacionalnom izboru. Za legendarnu voditeljicu danas je to tek podsjetnik na davno razdoblje. Život joj je sad jednostavniji i mirniji, sveden na svakodnevicu koju može pratiti. Najviše vremena provodi kod kuće i u vrtu, koji joj je posljednjih godina postao vrlo važan.

- Za svoje godine funkcioniram jako dobro - kaže, iako priznaje da se sve brže umara. Nedavno se ohrabrila i malo uredila vrt. Posla ima mnogo, ali jednom tjedno ima pomoć koja joj olakšava svakodnevicu. Upravo joj je taj vrt prošle godine donio i posebno priznanje, prvo mjesto na izložbi Floraart u kategoriji najbolje uređenog kućnog vrta na području Grada Zagreba.

Zagreb: Ksenija Urličić u svom vrtu za koji je dobila nagradu Floraarta | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ambicije su se, kaže, s godinama promijenile i sve ih je manje nego prije: 'Kad izađem u grad, idem polako. Prođem stotinjak koraka, pa malo stanem, gledam izloge, odmorim se i idem dalje'.

Svjesna je životne faze u kojoj se nalazi i nastoji je prihvatiti: 'Pokušavam biti hrabra i znam da je ovo sad ova posljednja etapa. Pokušavam to izdržati i da to bude relativno dobro'.

Zagreb: Uzvanici na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prisjeća se i majke, koja je doživjela 92 godine i dugo bila vitalna.

- Govorila je: 'Zašto je mene život toliko ponizio zadnje godine'. Više niste što ste bili, sve ste nemoćniji - kaže te dodaje da joj to tad nije bilo jasno, a da danas razumije.

Život joj se sve više sveo na odlaske na sprovode. Nedavno je na posljednji ispraćaj ispratila i doktora Ivana Fattorinija, supruga najbliže prijateljice Željke Fattorini: 'Nestalo je jako puno prijatelja. Grozno, ali to vam je životni ciklus. Svatko to mora proživjeti'.

Preminuo ugledni liječnik Ivan Fattorini | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bila je i na Dori, iako priznaje da joj je to bio veliki napor. Svidjela joj se pobjednička pjesma 'Andromeda' grupe Lelek.

- Cure su mi baš prirasle srcu, bile su drukčije - kaže, ali dodaje kako nije sigurna koliko je to pjesma za Euroviziju.

Smatra da se ne uklapa u smjer u kojem je natjecanje posljednjih godina krenulo i da bi mogla proći jedino ako se ukus ponovno okrene intimnijim, melankoličnijim pjesmama.

Zagreb: Grupa Lelek pobijedila na Dori i odlazi na Euroviziju | Foto: Neva Zganec/PIXSELL