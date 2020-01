'Kućni ljubimci' slave, spasilo se više od 100.000 životinja

Zbilja zvuči puno kad se kaže 30 godina, ne mogu vjerovati da sam svaki dan bio u istom filmu, ali to mi je zanimljivo i to je ljubav, rekao je za 24sata Antun Ponoš (56), zaštitno lice emisije 'Kućni ljubimci' čiji je dugogodišnji urednik i voditelj.

Foto: Facebook

Točno na današnji dan, 20. siječnja 1990. bila je prva epizoda kultne emisije. Upitali smo ga kako je uspio sve to vrijeme biti zanimljiv publici, koja je iz tjedna u tjedan željno iščekivala novu epizodu.

- To je prirodna tematika, privukli smo pažnju, tada smo bili jedini izvor informacija, nije baš bilo konkurentskih televizija, a tema se uklopila u okruženje čovjeka. Gledao nas je svatko tko je želio znati što se zbiva i to je tematika bliska čovjeku. Trudio sam se približiti se gledateljima, što nije lako, ali evo uspjeli smo - objašnjava i nastavlja:

- Danas su informacije raširene po svim platformama. Internet je svima pomogao pa je i pritisak na mene bio manji jer, gledajte... Tada je postojalo jedno društvo za zaštitu životinja i moja emisija. Bio sam centar svijeta, dobivao sam po 500 poziva dnevno u kojima su me molili 'riješi ovo, riješi ono'. Internetom se to malo smanjilo jer su i sami mogli doći do nekih informacija - prisjeća se Ponoš.

Foto: screenshot/

S obzirom na to da je još uvijek u nevjerici svaki put kad se spomene 30. obljetnica emisije, išao je 'zbrojiti' koliko je životinja spasio, što udomljavanjem, što objavljivanjem informacije o tome da su izgubljene/pronađene.

- U subotu je bila 1537. emisija, a nekad smo znali po emisiji spasiti i po 100, 120 životinja, ali uzmimo prosjek 60 životinja po emisiji, pa tu se dođe do ogromne cifre. Ljudi su tražili izgubljene životinje, ja bih to objavio, našli bismo vlasnika. To je bilo nevjerojatno kako smo spajali ljude, imali smo prekrasnih situacija i to mi sve daje poticaj da idem dalje - ističe.

Od HRT-a dobio je podatke o gledanosti i njima je i više nego zadovoljan. Ionako se od 1990. godine kada je kao apsolvent veterine došao na ideju o emisiji svašta promijenilo, primjerice imamo Zakon o zaštiti životinja i više se udomljava, Ponoš kaže kako bi volio da je toga još više.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Bilo bi poželjno da postoji još više skloništa, mislim da njih nikad nije dovoljno. Ja se trudim i dajem sve od sebe, ali postoji još puno napuštenih - rekao je.

Njegova obitelj obožava životinje, a kroz stan mu je, ističe, prošlo na stotine životinja. Sada ima dva križanca iz udruge Noina arka, Gipsa i Lobu, a kćeri su 'zagrizle' pa žele i dvije nove mačke. Životinje su jednostavno stalno u njihovu okruženju.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Svaki dan živim svoj posao, to je uistinu tako - kaže. Ovih dana okupit će ekipu i proslaviti taj veliki rođendan emisije. Ponosan je na sve što je napravio, a ističe da mu je stalno na pameti bio njegov moto 'cilj, volja i rad dovode do uspjeha'.

