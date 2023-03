KUKU$ objavio prvi NFT album na domaćoj glazbenoj sceni

Pioniri trap žanra - kolektiv KUKU$, kojeg čine Hiljson Mandela, Goca R.I.P. i Iso Miki, obilježavaju jubilarnih deset godina djelovanja, a tim povodom započinju ciklus glazbenih novosti kojima će s fanovima dijeliti ono što ih otpočetka spaja - glazbu! Prvi u nizu serije noviteta je prvi hrvatski autorski album u NFT obliku! Naslova 'The Lost Files', riječ je o albumskom izdanju koje donosi deset do sada nikad objavljenih pjesama iz svih faza grupe kroz ovih deset godina djelovanja. Sve pjesme dostupne su isključivo u NFT formatu, pod okriljem domaće izdavačke kuće Uptown Records, a objavu albuma prati i vodeći singl 'Nemaš blage', za koji je predstavljen i 3D videospot.

- Ovo je naš najnoviji projekt, a ujedno i prvi NFT trap album na ovim prostorima kojeg serviramo u obliku digitalnog mercha i trap memorabilije. Ovo je projekt koji je za nas bio izazovan i nov, jer smo se prvi put susreli s prodajom digitalnih umjetničkih djela putem blockchain tehnologije. U novom desetljeću postojanja benda, odlučili smo se okrenuti upravo tome - modernoj blockchain tehnologiji. Uvijek smo među prvima postavljali trendove kada je u pitanju trap glazba. Prodaja NFT-ova je novi trend koji se pojavio na umjetničkoj sceni, a mi smo željeli isprobati nešto drugačije i pružiti svojim fanovima jedinstveno iskustvo koje će biti s njima zauvijek - poručilli su članovi KUKU$-a.

Uz objavu ovog NFT albuma u obliku jedinstvene trap memorabilije, KUKU$-i najavljuju i kako uskoro izdaju novi album s potpuno novim autorskim pjesmama, a do kraja godine slijedi i veliki koncert u zagrebačkom Domu sportova, o čemu će sve detalje dijeliti na svojim društvenim mrežama.

Svaka od pjesama na novom izdanju ima i pripadajuću originalnu grafiku na kojoj su sva tri člana skupine prikazana u digitalnoj stripovskoj tehnici. Autor deset originalnih grafika je Marko Dješka, nagrađivani umjetnik i animator, s kojim momci surađuju već dugi niz godina:

- KUKU$ i ja surađujemo od 2017. godine. Od tad do danas sam im uređivao nekoliko spotova i omota za albume i singlove. KUKU$ NFT projekt mi se čini zabavan i drugačiji od većine toga što postoji na internetu samim time što se radi o deset vizuala za deset pjesama. To je znatno drugačije od beskrajnog broja kopiranih motiva ili likova, s ponešto varijacija, koji inače okupiraju NFT platforme.

Izdanje 'The Lost Files' čine gotovo zaboravljene pjesme iz svih faza skupine u proteklih deset godina djelovanja, a koje do sada nisu ugledale svjetlo dana. Za razliku od standarnog načina distribucije, KUKU$-i ovaj album predstavljaju na drugačiji način kako bi ostavili digitalni pečat na domaćoj glazbenoj sceni. Trojac je publici odlučio pružiti nešto više od same glazbe i napravili su umjetničku kolaboraciju u kojoj spoj crteža i glazbe stvara jedinstvenu domaću trap memorabiliju. Cijelo izdanje diskografski potpisuje Uptown Records, prva hrvatska diskografska kuća s fokusom na blockchain tehnologiju.

- Otkako se pojavio na tržištu, NFT je uveo potpuno novi način konzumacije sadržaja u zabavnoj industriji. Radi se o formatu koji se još razvija, ali već sada je to oblik digitalnog vlasništva koje najsnažnije štiti umjetnike i njihova autorska prava. Sretni smo što je upravo KUKU$ prvi hrvatski izvođač koji nam je poklonio svoju vjernost te im na tome zahvaljujemo - komentirao je Tin Šarić, jedan od osnivača diskografske kuće Uptown Records.

Baš kao što je sve u ovom izdanju u znaku nove tehnologije, tako je i videospot za pjesmu 'Nemaš Blage' kojeg potpisuje Luka Reem Štimac, inspiriran novim tehnologijama i metaversom u kojem je apsolutno sve moguće, a jednog dana će granica između stvarnog svijeta i fikcije postati veoma tanka.

