Kulen jači od ribe: U showu su ostala još samo dva Dalmatinca

Nanizala je ekipa s juga i deset poraza od kontinenta, situacija je sve napetija, njihovi kandidati izlijeću iz tjedna u tjedan pa su počeli i prvi sukobi. Ako pitate Antu, za njihove neuspjehe - kriva je sol

<p>Najavljeno je to kao veliki okršaj mora i kontinenta. S jedne strane Slavonija, Podravina, Međimurje, Posavina, Zagreb..., s druge Dalmacija, Istra, Kvarner... Ali odmah je krenulo u jednom smjeru...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja odgovorila na 24 pitanja</strong></p><p>Pa u novoj sezoni “Života na vagi” gledamo potpunu dominaciju kontinenta nad morem. Od početnih osam kandidata “sa sjevera”, njih je ostalo čak pet, dok je more preostalo samo na <strong>Zdravki Kapetanović</strong> i <strong>Anti Miletiću</strong>. Nanizala je ekipa s juga i deset poraza od kontinenta, situacija je sve napetija, njihovi kandidati izlijeću iz tjedna u tjedan pa su počeli i prvi sukobi. Ako pitate Antu, za njihove neuspjehe - kriva je sol!</p><p>On i Zdravka komentirali su kako <strong>Vijoleta Taleski</strong> u hranu stavlja previše soli i tako sabotira njihove možebitne uspjehe. </p><p>- Možda sam stavila malo više soli, ali ne treba oko toga dramiti - komentirala je Vijoleta to što se Ante naljutio na nju jer je, po njegovim riječima, presolila hranu.</p><p>Je li ta sol bila sporna, ne znamo, ali nakon “preslanog” ručka stigao je novi poraz mora. Zadatak je bio prenijeti tonu cigli s jednog kraja livade na drugi, a iako su većinu vremena imali malu prednost nad kontinentalcima, ekipa s mora nije izdržala te su upisali novi, bolni poraz, nakon kojeg je Ante poželio u jednom trenutku napustiti show...</p><p>I dok se nastavlja dominacija ekipe s kontinenta, mnogi su komentatori na društvenim mrežama već izdvojili svoja dva favorita za pobjedu.</p><p>- <strong>Matej </strong>(Petrović) i <strong>Dominik</strong> (Kračun) su jako mladi (26 i 23 godine), situacija s ispadanjem druge ekipe im odgovara, ali ne treba otpisati ni Antu - pišu u komentarima fanovi serijala.</p><p>Hoće li se u “morskoj ekipi” probuditi dišpet pa će Zdravka i Ante uspjeti izvesti “čudo” ili će “kontinentalci” nastaviti s izbacivanjem, doznat ćemo u idućim epizodama. Bilo kako bilo, pred trenericom morskog tima, <strong>Majom Ćustić</strong>, iznimno je težak zadatak.</p>