Pobjednici 'Života na vagi' nisu poklekli, a treninge su zavoljeli

Ivan, Dorian, Alen i Robert pobijedili su u showu koji im je promijenio život. U kući su s trenerima učili kako vježbati, a nutricionisti su im govorili o zdravim namirnicama. Tih savjeta se i dalje pridržavaju

<p>Otkako je na male ekrane došla emisija 'Život na vagi', kandidati gledatelje iz dana u dan iznenađuju svojim predanim radom i zalaganjem. Trenutačno se emitira peta sezona, show je dobio brojne nagrade, a dosadašnji pobjednici nisu pokleknuli nakon što su se ugasila svjetla kamera već su nastavili vježbati i pravilno se hraniti. Na taj način inspiriraju i one koji ih prate na društvenim mrežama i pomažu im da i oni krenu u borbu s kilogramima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja odgovorila na 24 pitanja</strong></p><p>Pobjednik prve sezone,<strong> Ivan Krolo</strong> (35), i tri pol godine nakon što je proglašen najboljim pridržava se pravila koje je naučio, što je, objasnio nam je, dokaz kako je imao ozbiljnu namjeru promijeniti svoj život na bolje. </p><p>Prije ulaska u izolaciju showa imao je 130 kilograma i nije se osjećao ugodno, ali išao je na plažu i kupao se. Sad je to 'druga priča'. Ne samo da bezbrižno može šetati po plaži nego je liniju istesao do savršenstva. Do finala je izgubio 45 kilograma, što je bilo 34,9 posto manje od ukupne tjelesne mase s kojom je ušao u kuću. </p><p>- Samopouzdanje i pretilost ne idu skupa, ali mi muški nismo toliko opterećeni time što će drugi reći o našem izgledu. Išao sam na plažu i kad sam bio deblji, skidao se u kupaće, koje su bile, doduše, najveći konfekcijski broj u mojem životu, salo je visjelo, budeš nezadovoljan na momente, ali generalno i dalje skačeš s mula u more. Sad mi je ipak lakše skinuti se u kupaće - ispričao nam je Krolo.</p><p><strong>Dorian Crnković </strong>(26) drugi je kandidat kojem je pošlo za rukom pobijediti u tom showu. Mladi je Zagrepčanin u emisiju došao sa 177 kilograma. Dokazao je da se sve može postići trudom i odricanjem. Iz showa je izašao sa 77 kilograma manje.</p><p>Nije mogao trenirati posljednjih tjedana u kući zbog ozljede pa mu se vježbanje svodilo na sate i sate hodanja oko kuće, ali to nije umanjilo njegov trud i rezultati su se svejedno vidjeli na vagi. </p><p>- Odlično se osjećam, počeo sam raditi kao komisionar u distributivnom centru jedne velike tvrtke pa nemam toliko vremena za vježbanje kao prije, no i nekoliko puta tjedno igram nogomet, šećem s Ivanom i zdravo se hranim - otkrio je svojedobno. </p><p>Simpatični <strong>Alen Abramović </strong>(48) pobijedio je u trećoj sezoni i osvojio 150 tisuća kuna. U početku je imao 181,3 kilograma, a na finalnom vaganju 94,9 kila, što je 86,4 manje nego kada je ušao u show.</p><p>- Poklonio sam si novi život! Presretan sam! - rekao je Alen u finalu, kojeg mnogi nisu prepoznali kada je ušetao u studio.</p><p>Bilo je teških trenutaka, ali ustrajao je i naporno vježbao te se pridržavao uputa oko jelovnika koja je naučio u showu. Zato mu nije bilo teško odabirati prave namirnice i kad je završio show.</p><p>Alen se pojavio i prošle godine u showu, ali samo kako bi kandidatima bio još veća motivacija za vježbanjem i mršavljenjem. Abramović se nije vratio starom načinu života, a podršku da to ne učini davali su mu i pratitelji na Instagramu kojih ima više od 11 tisuća. </p><p><strong>Robert Baković</strong> (43) iz Velike Gorice pobjednik je četvrte sezone 'Života na vagi' i u showu je izgubio čak 76 kilograma. Ušao je sa 169 kilograma, a nekoliko mjeseci kasnije izašao je gotova upola lakši - sa samo 93. Pod budnikom okom trenera i nutricionista, uz pravilnu prehranu i puno vježbanja, uspio je izgubiti 'polovinu starog sebe'. </p><p>- Obitelj je bila preponosna. Pogotovo dvije najstarije kćeri, sin me lupao po trbuhu i govorio da tata više nije debeli, a najmanjoj kćeri je trebalo jedno deset dana dok se navikne na novog tatu - rekao je lani Robert, kojeg su u showu svi zvali Robi. </p>