Kultni albumi hrvatske glazbe ponovno oživjeli na luksuznim vinilima: 'Znači da smo dobri'

Šum i zvuk vinila nemoguće je nadmašiti, a sve više ljudi muziku sluša na gramofonima. Sjajan je potez bio Croatia Recordsa koji izdaje dvostruka vinilna izdanja naših najvećih izvođača. Nedavno su tao izdali tri nova bisera, "Teško mi je zaboraviti t(S)ebe" Drage Diklića, pa luksuzno vinilno reizdanje albuma "Gabi" od Gabi Novak i antologijski prvijenac pjesnika i glazbenog velikana Arsena Dedića, album "Čovjek kao ja", objavljen pred sami kraj 1969. godine.

- To je renesansa diskografije i tih albuma. Povijest se ponavlja, znači da smo dobro radili. Vraća se taj stari način slušanja zvuka, a to je jako pozitivno. Šum ploče ipak daje jedan poseban šarm, to zvuči simpatično - rekao nam je Drago Diklić.

Na njegovom reizdanju je 28 pjesama koje su obilježile njegovu karijeru, uključujući klasike poput "Prolazi sve", "Izmijenila si se Ana", "Ja ti dajem sve", "Oprosti, volim te", "Zagreb je najljepši grad"... Posebnost izdanja čini pjesma "Još samo večeras", koja je dostupna u originalnoj snimci iz 1963. godine.

- Jako sam zadovoljan, 28 pjesama se nalazi na jednom mjestu. Sve pjesme potpisujem, osim dvije, ali te dvije su bili veliki hitovi 'Teško mi je zaboraviti tebe' i 'Hladan vjetar poljem piri'. Oni koje vole ovakvu glazbu, mislim da će biti zadovoljni - rekao je Drago Diklić.

Izdanje sadrži ekskluzivne fotografije iz osobne arhive Drage Diklića te tekstove glazbenog kritičara Aleksandra Dragaša i glazbenog urednika Siniše Škarice. Likovno oblikovanje ovog izdanja potpisuje Darko Kujundžić.

- Ova dva vinila spojena njegovim glasom i rukopisom, poigravši se naslovom one hitoidne obrade starogradske uspješnice, zapravo su sto posto Fiko! Još jednom će nas, bez sumnje do sada najcjelovitije, podsjetiti na autorski talent koji ponekad u njegovim ulogama entrepreneura, pjevača, zabavljača ostaje nepravedno zapostavljen u skoro će sedamdeset godina dugoj glazbeničkoj karijeri - piše Škarica.

Debitantski album naše glazbene dive Gabi Novak, naslovljen "Gabi", objavljen je početkom 1970. godine i to punih deset godina poslije prvog EP singla "Ljubav ili šala". Snimljen je u studenom 1969. u Jugotonovom studiju u Jadran filmu pod producentskom i dirigentskom palicom jazz pijaniste Kreše Oblaka kojem su dirigiranjem zabavnim orkestrom i Kvartetom Admira pomagali Nikica Kalogjera i Miljenko Prohaska.

Mnoge od pjesama s ovog albuma postale su klasicima hrvatske popularne glazbe, među ostalima i "Malo riječi treba kad se voli", "Vino i gitare", "Bit ćeš uvijek moj", "Pusti me da spavam", "Sve što znaš o meni"...

- Gabi Novak, bez sumnje, pripada interpretatorima koji su u velikoj mjeri autori pjesama koje pjevaju. Samo je tako moguće objasniti postojanost njenog mjesta na vrhu među najboljima, samo je tako moguće objasniti ugled koji ona uživa i među onima koji inače nisu pasionirani ljubitelji zabavne glazbe. Njen promukli, zasjenjeni, i ako mi je dopušteno da se poslužim sinestezijom, obli, topao glas, pun suzdržane senzualnosti, podjednako uzbudljiv u dvorani kao i u intimom prostoru, samo je instrument u službi interpretacije, samo je sredstvo koje će ostvariti cilj koji nadilazi. I ako kažem da je to glas prijatelja, jedva bih mogao poželjeti nešto više - pisao je o albumu hrvatski pjesnik Zvonimir Golob.

A tu je i album "Čovjek kao ja" Arsena Dedića, objavljen pred sami kraj 1969. godine. Snimljen je u pratnji studijskog orkestra pod vodstvom dirigenta Stipice Kalogjere i upakiran u antologijski omot proslavljenog dizajnera Mihajla Arsovskog.

U predgovoru originalnog izdanja, publicist Igor Mandić je još te 1969. napisao kritiku koja zvuči jednako aktualno i danas, pedeset i pet godina kasnije: "Analogija onoga što Dedić za nas pronalazi u svojoj glazbi i svojim stihovima okrunjena je, dakako, osjećajem ljubavi. Danas, kad je u svijetu ljubav ostavljena na cjedilu - utoliko što je suvremeno pjesništvo na taj osjećaj zaboravilo, a što ga je industrija zabave i šunda unakazila - Dedić je pjevač koji ponovo otkriva njeno staro dostojanstvo...

Sjajan potez Croatia Recordsa ta su vinilna izdanja.

- Krenuli smo s time prije desetak godina, sad je pravo vrijeme za to. Sve više mladih ima gramofone i slušaju vinile. Taj je posao spoj emocija, povijesti i velikih izvođača. Suradnik nam je Darko Kujundžić, jako dobro se snalazi, urednik je tih izdanja. A sve to je zaljubljenički posao - rekao nam je Želimir Babogredac iz CR-a.