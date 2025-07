Kunis i Kutcher uživaju na jahti u Puli: Na njoj imaju teretane, kino, poznato je i koliko vrijedi

Poznati holivudski glumački par Mila Kunis i Ashton Kutcher proteklih nekoliko dana uživaju na mega luksuznoj jahti na četiri kata "Eminence", koja je trenutno usidrena u najvećem istarskom gradu, Puli. Poznatog glumca vidio je sasvim slučajno čitatelj koji je naletio na njega dok je ovaj ulazio na jahtu.

- Išli smo se šetati uz rivu jer živimo u blizini i vidjeli smo veliku jahtu. Sjeli smo i čekali da vidimo tko će se ukrcati. Došao je crni kombi. Iz njega je izlazilo dosta ljudi, ali očekivao sam da će na kraju iz kombija izaći Ashton Kutcher. Bilo je tu 20-ak članova posade, svi su stajali po strani, fotkali i gledali - ispričao je čitatelj.

Na žalost, nije ga uspio fotografirati jer je glumac jako brzo ušao na jahtu. Čitatelj je dodao da mu se učinilo da je pored njega bila i slavna glumica Mila Kunis koju su kasnije drugi prolaznici zamijetili na palubi jahte. U subotu je slavni par viđen u Veneciji u ležernom izdanju. Glumica je bila u jednostavnoj plavoj haljini, a Ashton je imao ortozu na zapešću.

Foto: VENE

U ponedjeljak se na Istru, pa tako i Pulu "srušilo" nekoliko pijavica u kratko vrijeme, a sve je bilo popraćeno jakom kišom i grmljavinom, pa tako s luksuzne jahte nekoliko sati nitko nije izlazio. U jednom trenutku most se spustio pa su mnogi prolaznici, domaći i strani turisti stajali u nadi da će svojim mobitelima snimiti slavni holivudski par koji uživa u ljepotama našeg mora.. No, to se ipak nije dogodilo.

Jahta je izgrađena 2008. godine i prvotno je naručena za Herba Chambersa, a na kraju ju je kupio milijarder Haim Seban, poznati izraelsko-američki poduzetnik i investitor. Prema nekim procjenama "Eminence" vrijedi oko 90 milijuna dolara i može ugostiti do 14 gostiju, s kapacitetom za 19 članova posade. Osim raskošnog kina, lifta, teretane... mega jahta ima i saune te brojne druge pogodnosti za luksuzni boravak. Upitali smo nadležne koliko košta vez po danu u pulskoj luci.

- Vez košta 3.32 eura po dužnom metru - kratko su nam je komentirao kapetan Zoran Rukavina iz Lučke uprave Pula. A kad se tome pridoda da je jahta dugačka 78 metara, cijena i nije "paprena", pogotovo za holivudski glumački par.

Foto: Čitatelj 24sata

Hrvatska svakog ljeta brojnim ljepotama privlači svjetski jat-set, pa je tako prošli mjesec i milijarder Jeff Bezos sa suprugom Lauren Sanchez uživao na Jadranu uoči svog luksuznog vjenčanja u Veneciji, a nekoliko dana prije sudbonosnog "da" napravili su veliki party u blizini Cresa kako bi proslavili 19. rođendan njezinog sina Evana.