'Kupnja Birkinice nije 'bacanje' para nego pametna investicija'

Torbice poznatog brenda Hermes Birkin na njihovoj stranici koštaju i do milijun kuna, a cijena može varirati. Čini se kako supruzi nogometaša i influencerici nije problem dati toliki novac na modni dodatak

<p>Supruga igrača Dinama <strong>Izeta Hajrovića </strong>(28), <strong>Leyla Hajrović </strong>(30) poznata je i kao ljubiteljica skupocjenih krpica, a nedavno se pohvalila kako je postala vlasnica torbe - So Black Birkin, čija je cijena paprena. Košta od 150.000 do 200.000 kuna. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Torbice poznatog brenda Hermes Birkin na njihovoj stranici koštaju i do milijun kuna, a cijena može varirati. Čini se kako supruzi nogometaša i influencerici nije problem dati toliki novac na modni dodatak. </p><p>Na društvenim mrežama objavila je kako kupnja Birkinice nije 'bacanje' novca već pametna investicija. </p><p>- Kao što već znate, osoba sam koja uvijek gleda nešto što je profitabilno i što drži vrijednost. Mrzim trošiti novac na stvari koje su sezonske. Kada nešto kupim onda kupim pametno i ne bih rekla da je to kupovina. Ne kupujem Birkinicu nego ulažem u Birkin. Ova torba nikada neće izgubiti na vrijednosti već će joj cijena samo rasti. No to će se dogoditi samo ako ju kupite u Hermes dućanu kao što sam i napravila - napisala je Leyla na svom Instagram profilu. </p><p>Leylin profil 'krcat' je markiranim stvarima. Kupuje odjeću brendova kao što su Chanel, Dior, Gucci, Balenciaga, Versace... Prvu brendiranu torbu dobila je s 13 godina. </p>