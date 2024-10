Kupuje li novac sreću? Sve što vas zanima o novcu doznajte na Money Tik-Talks za generaciju Z

Koliko nam je novca potrebno za sreću? Istraživanje financijske tvrtke Empower otkrilo je da 67% ljudi povezuje financijsku sreću s plaćanjem računa na vrijeme, 65% sa životom bez dugova, 54% s mogućnošću uživanja u svakodnevnim luksuzima bez brige, a 45% s posjedovanjem vlastita doma. Jedna druga studija Matthewa Killingswortha, znanstvenika s Wharton School na Sveučilištu Pennsylvania, potvrdila je pozitivnu vezu između novca i sreće te sugerira da što više novca osoba ima, to je vjerojatnije da će biti sretnija. No kako novac utječe na osjećaj vrijednosti mladih i stvaranju osjećaju neovisnosti, kako se psihologija novca može primijeniti na područja kao što je štednja, te zašto generacija Z ne voli tradicionalno bankarstvo već svoje troškove žele kontrolirati online. Odgovore na ta i druga pitanja doznajte 22. listopada u 18 sati u Wespa Spaces u Zagrebu.

Panel Money Tik-Talks za generaciju Z moderira Martina Validžić, a među gostima su psihologinja prof. dr. sc. Dubravka Miljković, koja će se osvrnuti na psihologiju novca, te mladi obrtnici Vedran Rede i Matija Tomšić, poznati po svom radu na maskoti Hrkiju za Europske sveučilišne igre. Oni će podijeliti svoja iskustva o tome kako se snalaze kao mladi obrtnici na tržištu rada, te izbjeći prezaduženost i ostati financijski stabilan.

Saznat ćete kako koristiti digitalne alate za kontrolu i vođenje financija i u što vole ulagati mladi u Hrvatskoj. Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko otkrit će kako mladima približiti teme financijske pismenosti i kako bankarski sektor može doprinijeti povećanju povjerenja mladih prema tradicionalnom bankarstvu koje ide ukorak s tehnološkim promjena i nudi nove digitalne usluge i kanale.

Najnoviji podaci Eurostata pokazuju da se mladi u Hrvatskoj osamostaljuju najkasnije u čitavoj Europskoj uniji i to s 33,4 godine. Zašto je to tako? Mogu li mladi u Hrvatskoj doći do vlastita stana uz stambeni kredit i pod kojim uvjetima? Kako ostati financijski zdrav i ne zaduživati se, doznajte 22. listopada na panelu na kojem će sudjelovati financijski stručnjaci iz Finaxa, Aircasha, EOS Matrixa i Slatinske banke. Uz njih, ovaj projekt podržavaju Hrvatska udruga banaka, Hrvatska pošta, Goldman Graff i Hrvatska obrtnička komora. Ako pripadate generaciji Z, pridružite nam se i unaprijedite svoje financijsko znanje, ulaz je besplatan, a za sve smo pripremili i besplatnu klopu.