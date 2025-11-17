Kurt Elling i Yellowjackets su u Zagreb donijeli duh fusion jazza 70-ih: Izveli skladbe legendi

Uvijek je zanimljivo gledati profesionalce kako rade ono što rade najbolje. Ponekad se čini kao da to rade bez ikakvog truda, kao da im dolazi apsolutno prirodno. Tako je bilo gledati i slušati Kurta Ellinga i Yellowjackets u Kinu SC u nedjelju, u sklopu Zagreb Jazz Festivala.

Elling, koji je prema časopisu DownBeat najbolji muški jazz vokal, i jazz fusion virtuozi Yellowjackets, koji su nedavno nominirani za nagradu Grammy za najbolji jazz fusion instrumentalni album, a postoje još od 70-ih, održali su svoj posljednji koncert turneje 'Celebrate Weather Report', koji slavi nasljeđe legendarnih jazz glazbenika Joea Zawinula, Waynea Shortera i Jaca Pastoriusa.

Zagreb: Kurt Elling & Yellowjackets Celebrate Weather Report u SC | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A ako ste ikada poslušali ijednu stvar Weather Reporta, možete i sami zaključiti kako iza koncerta koji izgleda i zvuči vrlo opušteno i zabavno, a note kao da glazbenicima dolaze potpuno prirodno - stoji nevjerojatan broj sati vježbanja i usavršavanja da se do toga dođe. I onda još čujete vokal Kurta Ellinga.

Ovisno o pjesmi koju su izvodili, Elling je pjevao ono što u originalu izvode neki od instrumenata. Pa bilo da je 'skidao' dionice basa ili saksofona, raspon i boja glasa koji ima, kao i tehnika na kojoj bi mnogi pozavidjeli, ostavili su publiku oduševljenom. No ne radi se samo o odličnom vokalu, Elling se tijekom nastupa par puta obratio publici i dobro ih nasmijao, posebice kada je u jednom trenutku, u kratkoj glazbenoj pauzi između vokalnih dionica, pozvao okupljene da zapjevaju s njime. Pa, koliko god se možda nekom uhu učinilo kao da bi to i bilo izvedivo, publici je taj Ellingov poziv bio jako zabavan samo i za pomisliti.

Zagreb: Kurt Elling & Yellowjackets Celebrate Weather Report u SC | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pričao je Elling i o Weather Reportu, poručio kako su bili 'slomljeni', no da su iscijedili sve iz sebe kako bi napravili nešto radosno. Dodao je kasnije i kako bi volio da, u vremenima u kojima živimo, i njihova glazba razveseli publiku koja ih sluša. Svakako su to postigli. Naposljetku se zagrebačkoj publici i ispričao jer je prošlo nekoliko godina otkako je zadnji put bio u Hrvatskoj, pa je zaboravio i hrvatski jezik. Tko bi mu zamjerio, samo za ovaj repertoar morao je zasigurno dobro zapamtiti nevjerojatne vokalne dionice, a zatim i tekst koji im je pridodan.

Na repertoaru su, između ostalog bile 'Elegant People', 'Three Views of a Secret', 'Palladium', a skladbu 'A Remark You Made' su izveli na bisu. Prije toga, Elling je otkrio kako je zagrebački koncert bio posljednji na njihovoj turneji pa još jednom nasmijao publiku šalom kako su svi koncerti prije ovoga - bili proba.