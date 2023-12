Kurt Russell oduševio je u spin-offu o Godzilli: Dobro se snašao u postapokaliptičnom svijetu...

OCJENA: 6/10

Ako Marvel može imati serije “WandaVision”, “Jessica Jones”, “Loki”, “Ms. Marvel”, “She-Hulk”... Pa zašto mi ne bismo imali i vlastite serije? Ljudi ionako vole čudovišta jednako kao superjunake... Vjerojatno je bila misao vodilja ekipe iz franšize “MonsterVerse”. Ove godine predstavili su dvije nove serije koje se “naslanjaju” na svijet Godzille, King Konga i ostatka ekipe. Animirana serija “Kong: Skull Island” i nije se baš proslavila.

Jednostavno je predjetinjasta, čak i za ekipu koja obožava uratke iz franšize o megačudovištima koja uništavaju gradove. No “Monarch: Legacy of Monsters” publika je puno bolje primila. Najveće zasluge za to ima legendarni Kurt Russell, a dosta dobru rolu odradio je i njegov sin Wyatt...

- Ovaj svijet ne pripada nama. Čudovišta su stvarnost od koje ne možemo pobjeći - poručuju likovi iz serije, koja nas vodi u 2015., kad je cijeli svijet doznao za postojanje Titana, megačudovišta koji bez problema mogu uništiti čovječanstvo i civilizaciju kakvu poznajemo.

Foto: PROMO

Dosta je tu skokova kroz vrijeme i lokacije, čas ste u San Franciscu, čas u Japanu, malo na Aljasci, pa vas evo par desetljeća unatrag u Kazahstanu... I dijalog, kao i način na koji se priče razvijaju i nisu na vrhunskoj razini. Ali to nikad nisu bile glavne odlike filmova i serija iz ove i srodnih franšiza.

No zato su specijalni efekti na vrhunskoj razini, kao da gledate najnoviji film katastrofe u kinodvorani. CGI čudovišta, kojih je na početku u seriji jako malo, su spektakularna. I ne treba vam “predznanje” kako biste mogli ući u seriju. Da se sve to lako pohvatati putem, shvatit ćete brzo tko je tajna organizacija “Monarch” iz naslova serije i što su sve radili tijekom prošlih desetljeća, kad su samo oni znali za postojanje čudovišta.

Foto: PROMO

Ugurani su tu, većinom dosta uspješno, elementi melodrame, likovi će vas ponekad naživcirati svojim nelogičnim odlukama, a kakva bi to serija danas bila da nema i dobru teoriju zavjere kao jedan od glavnih elemenata. Ako tražite nešto čemu ćete se apsolutno posvetiti, seriju čiju nijednu sekundu ne smijete propustiti jer vam može “pobjeći” nešto bitno, gdje su likovi dorađeni do savršenstva, “Monarch” nije za vas. Ali ako želite hrpu eksplozija, čudovišta, akcije i kaosa, s dodatkom legendarnog Kurta Russella, stigli ste na pravo mjesto. U distopiji, naučili smo to davno s “Bijegom iz New Yorka”, Russell je briljantan. U ZF-u, ima za to više primjera, zaista je odličan. A jako dobro se legendarni glumac snalazi i u ovom postapokaliptičnom svijetu...