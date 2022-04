Kurtova gitara iz spota 'Smells Like Teen Spirit' ide na dražbu

Električna gitara koju je svirao frontmen Nirvane Kurt Cobain u spotu za hit 'Smells Like Teen Spirit' prvi put ide na dražbu.

Legendarna plava gitara Fender Mustang iz 1969. bit će ponuđena na dražbi aukcijske kuće Julien's koja će se održati od 20. do 22. svibnja u New Yorku. Jedinstveni instrument, procijenjen na 600.000 do 800.000 dolara, bit će izložen u Hard Rock Cafeu u Londonu od 28. travnja do 3. svibnja.

Pjesma 'Smells Like Teen Spirit' objavljena je kao dio Nirvaninog drugog studijskog albuma 'Nevermind', koji je grunge grupu lansirao u zvijezde. U posljednjem intervjuu za Guitar World, Kurt Cobain je govorio o svojoj najboljoj gitari.

- Ja sam ljevak i nije baš lako pronaći gitare za ljevake visoke kvalitete po razumnoj cijeni. Ali od svih gitara na cijelom svijetu, Fender Mustang mi je najdraži. Imao sam samo dvije takve - rekao je Kurt.

Cobain je umro 1994. u dobi od 27 godina.

Najčitaniji članci