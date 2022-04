Prodaje se najpoznatija gitara legendarnog Kurta Cobaina

Foto: YouTube/PIXSELL

Iz aukcijske kuće tvrde da bi cijena gitare mogla dostići i do pet milijuna kuna, no to je konzervativna procjena cijene

Legendarni frontmen Nirvane, Kurt Cobain snimio je 'Smells Like Teen Spirit' 1991., a gitara koju je imao u spotu sad se prodaje na aukciji, piše CNN. Spot ny YouTubeu ima više od 1.4 milijarde pregleda, a njegov je plavi Fender iz 1969. postao jedna od poznatijih instrumenata. - Ovo je jedna od najpoznatijih gitara koja je ikada došla na aukcijsku, plava gitara Mustang Fender, jedna od omiljenih gitara Kurta Cobaina - rekao je Martin Nolan, direktor Julien's Auctionsa. POGLEDAJTE VIDEO: Nolan je dodao da uz gitaru dolaze i popratni dijelovi koje je također Kurt koristio. - Gitara dolazi s originalnim koferom i remenom za gitaru, tako da je to stvarno važno kolekcionarima kada dođu na aukciju kako bi spoznali originalnost instrumenta. Aukcija će se odviti u svibnju u New Yorku, a Cobainova gitara najpoznatiji je predmet aukcije. Nolan tvrdi da bi gitara mogla doseći cijenu do pet milijuna kuna, no da je to 'vrlo konzervativna procjena'. Dio novca koji kuća zaradi na gitari bit će doniran u humanitarnu pomoć, a osim nje na aukciju idu i neka Kurtove slike. Najčitaniji članci