Kusić: 'S imotskim orkestrom sam nastupala i na sprovodima'

Obrazovala sam se u glazbenoj školi na klaviru i francuskom rogu, koji sam kasnije imala privilegiju svirati u puhačkom orkestru Imotski. Orkestar je na lijep način obilježio moje djetinjstvo, rekla je

<p>Večeras, u udarnom terminu u 20.10 sati na HTV1, počinje emitiranje devete sezone zabavnog showa 'Zvijezde pjevaju'. Za najbolji pjevački par bore se i <strong>Josipa Kusić</strong> i njen mentor <strong>Sandi Cenov </strong>(52). Tim povodom porazgovarali smo s bivšom Miss Hrvatske, koja se nedavno vratila u Hrvatsku iz Londona gdje je radila kao manekenka i u Zagrebu otvorila beauty salon.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Imate glazbenu izobrazbu, u Imotskoj limenoj glazbi svirali ste rog i klavir. Kako se snalazite u pjevačkim vodama?</strong></p><p>Glazba je ušetala u moj život zahvaljujući prof. Anti Vujeviću, koji me kao prvašića naučio svirati mandolinu i uključio u mandolinski orkestar grada Imotskog. Obrazovala sam se u glazbenoj školi na klaviru i francuskom rogu, koji sam kasnije imala privilegiju svirati u puhačkom orkestru Imotski. Orkestar je na lijep način obilježio moje djetinjstvo, puno smo putovali i uživali. Glazbena izobrazba mi je puno pomogla kod pjevanja i svladavanja zadanih tehnika.</p><p><strong>Imali ste i bend s kojim ste nastupali na motorijadama?</strong></p><p>Ne samo na motorijadama, nastupali smo na raznim događajima, a s orkestrom i na sprovodima. U bendu sam svirala bas gitaru. U tim godinama cilj je bio doći do boljeg džeparca.</p><p><strong>Kako ste kliknuli s mentorom Sandijem Cenovom?</strong></p><p>Kliknula sam na prvu, i sa Sandijem i s cijelom ekipom. Mentori su nesebično dijelili savjete bez obzira čiji je tko partner. Uzajamno smo bodrili jedni druge.</p><p><strong>Koji vam je motiv ulaska u show?</strong></p><p>Željela sam naučiti pjevati, da bude ugodno i susjedima. Show nudi mogućnosti da to napravim uz izvrsne glazbenike.</p><p><strong>Vratili ste se iz Londona gdje ste radili kao manekenka, zašto? Kakvo vam je iskustvo bilo probijati se u svijetu modelinga daleko od kuće?</strong></p><p>Svim mladim ljudima preporučila bih da odu van u dvadesetima. U tim godinama smatram da je dobro izaći iz ‘komfor zone’ i širiti vidike. I dalje putujem, karijera modelinga još traje i o njoj se brine Select model management, samo mi je baza Zagreb.</p><p><strong>Nedavno ste otvorili salon za uljepšavanje, o kakvim tretmanima je riječ?</strong></p><p>Treninzi FaceWorkout tsu neinvazivni tretmani za toniranje, podizanje i pomlađivanje lica te liječenje različitih stanja kože.</p><p><strong>Zašto ste se okrenuli poduzetništvu?</strong></p><p>Obrazovala sam se za menadžment u kulturi. Kad sam se vratila, uvidjela sam da za kolege po zvanju i mene nema prilika. Tad se rodila ideja o FaceWorkoutu, dodatno sam se educirala i krenula u svijet poduzetništva.</p><p><strong>Kakav je vaš stav o estetskim zahvatima, biste li se ikad podvrgnuli nekom?</strong></p><p>Ako će nekom donijeti samopouzdanje i zadovoljstvo, zašto ne. Da me nešto muči, naravno da bih.</p><p><strong>Jeste li zaljubljeni?</strong></p><p>Da.</p><p><strong>Što vas privlači, a što odbija kod muškarca?</strong></p><p>Privlače me spontanost i vjerodostojnost. Što me odbije, o tom ni ne razmišljam pa ne mogu točno ni definirati.</p>