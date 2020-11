Kutlić nakon pobjede: 'Hvala ti Bože, Bog vas sve blagoslovio!'

<p>Pjevač <strong>Marko Kutlić</strong> (25) i glumica <strong>Arija Rizvić </strong>(27) oduševili su u finalu glazbenog showa 'Zvijezde pjevaju' te su pobijedili, a Kutlić se sada oglasio na Instagramu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Hvala TI Bože dragi, hvala VAM ljudi dragi! Kad je Barbara sinoć izgovorila naša imena, čekao sam da me moja Nela probudi iz sna, ali to se nije dogodilo... Obuzele su me sinoć emocije, pa se nisam snašao u trenutku kad sam vam htio svima zahvaliti. Prije svega hvala tebi Arija, draga moja partnerice i suputnice u ovom showu, jaranice, a sad već mogu reći i kolegice haha. Da nisi tako talentirana, uporna i predana tom što radiš nikada ne bi postigla ono što si jučer, a ne bi ni ja vjerojatno ni sa kim drugim - započeo je objavu.</p><p>Dodao je kako je beskrajno sretan što je baš Ariju dobio za učenicu.</p><p>- I što sam imao priliku s tobom raditi i družiti se proteklih pola godine. Hvala Tolji, Pađenu, Danijeli i Remi na svim urnebesnim komentarima, dobronamjernim savjetima, konstruktivnim kritikama i svim pohvalama. Čestitam još jednom našim suparnicima u finalu Šariću i Lari, koji su fenomentastično pjevali za vrijeme trajanja cijele emisije, a posebno sinoć - poručio je.</p><p>Zatim je zahvalio i ostalim natjecateljima showa koji su ispali u prethodnim emisijama.</p><p>- Svi ste posebne i zanimljive jedinke i od svakog sam nešto naučio - istaknuo je te zaključio:</p><p>- Za kraj, hvala svima vama dragi ljudi na podršci, javnoj i tajnoj. Bez vas ništa ne bi mogli. Još jednom ste pokazali da ste najbolji čak i u ovim teškim vremenima i sretan sam što vas imam! Idem sad proslaviti pobjedu sa svojim najmilijima, a i vi možete nazdraviti u naše ime! Bog VAS sve blagoslovio!</p>