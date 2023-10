KVIZ Britney je prije 25 godina objavila 'Baby One More Time': Koliko znate o njenom životu?

Na današnji dan prije 25 godina pop glazba postala je onakva kakvu ju danas poznajemo. Sve je krenulo nakon što je izašla pjesma '...Baby One More Time', tada ne toliko poznate Britney Spears. Pjesma je prvi dan doživjela neočekivani uspjeh, a bez nje ne bi postojale ni neke svjetski poznate zvijezde koje i danas zauzimaju prva mjesta na ljestvicama.

Slavna grupa odbila pjesmu, a onda se Britney proslavila s njom

Britney je 1997. godine pohađala srednju školu, a najveća joj je želja bila otići iz mjesta u kojem je živjela. Iste te godine su se na radiju vrtjele pjesme hip-hop žanra ili balade. Bila je u to vrijeme popularna Celine Dion, izašao je i hit 'Barbie Girl'. Producent Max Martin, s kojim je Britney kasnije ostvarila suradnju, stvorio je pjesmu 'Hit Me Baby One More Time', koju je prvenstveno namijenio za grupu TLC. Oni su ga odbili, a on je onda pjesmu poslao diskografskoj kući Jive Records, s kojima je Britney potpisala ugovor.

Pjesma im se svidjela, ali su bili zabrinuti zbog njenog naziva te nisu htjeli da publika pomisli da je pjesma o nasilju. Smislili su rješenje i iz naslova izbacili dio 'Hit Me', ali je tekst pjesme ostao isti. Tada je pjesma pripala Britney, koja je u ožujku 1998. godine otputovala u Stockholm kako bi snimila vokalni dio pjesme. Prvi ju je dan 'pojela' nervoza pa nije bila toliko uspješna, ali je već drugi put vokale snimila savršeno.

- Znala sam da je odlična pjesma. Bila je drugačija i svidjela mi se - rekla je ranije Britney.

Prvi dan naišla na pozitivne kritike

'...Baby One More Time' objavljena je 23. listopada 1998. kao prva pjesma Britney Spears, tada 16-godišnjakinje. Do tada je mnogima bila nepoznata, a u jednom je danu postala jedna od najpoznatijih pop izvođačica u svijetu. Kritičari Entertainment Weekly-ja pjesmu su opisali kao 'candy' pop prožet 'funky' ritmom. Rolling Stones je pak rekao da je pjesma među najboljim pop pjesmama na radiju u prošlom desetljeću.

Nekoliko mjeseci kasnije je hit zasjeo na prvo mjesto ljestvice Billboard Hot 100 i tamo se zadržao dva tjedna. U isto se vrijeme na MTV-u više puta dnevno vrtio spot za njenu pjesmu, koji se danas smatra jednim od najbolje napravljenih ikad.

Legendarni spot smislila je pjevačica

Legendarni spot i ideja za njega krenula je od redatelja Nigela Dicka, koji je ranije radio s Guns N' Roses i Oasisom. 'Uvijek sam bio fan dobrih pop pjesama, a ova me odmah oduševila', rekao je Nigel jednom prilikom. Britney je opisao kao profesionalnu, a zapravo je ona bila zaslužna za završni projekt.

- Izdavačka kuća je odbila moju prvu ideju i jednostavno rekla: 'Britney ima ideju' - rekao je redatelj. Spears je odabrala i odjeću koja se nosila u spotu.

Video se snimao dva dana u kolovozu 1998. godine u srednjoj školi Venice u Los Angelesu. Snimanje je Spears opisala kao 'hektično' jer joj je to bio prvi spot ikad.

Danas, više od 20 godina nakon što je izašla pjesma, još je uvijek jedna od njenih najslušanijih. Svi ljubitelji popa ju slušaju, a njen utjecaj zasigurno se može čuti i u današnjim popularnim pjesmama istog žanra.

