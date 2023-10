Britney Spears otkrila: 'Već sam u osnovnoj školi s mamom pila koktele. Počele smo iz zabave'

Pjevačica Britney Spears (41) u svojim je dugoiščekivanim memoarima 'The Woman in Me' otkrila brojne stvari iz privatnog života, a jedna od njih je i da bi s majkom Lynne (68) redovito pila koktele, još dok je bila osmi razred osnovne škole.

- Počele smo iz zabave, negdje od osmog razreda, mama i ja smo se vozile dva sata od Kentwooda do Biloxija u Mississippiju, i dok smo bile tamo, pile bismo 'daiquiris', a naše bi koktele zvale 'toddies' - ispričala je pjevačica, kako prenosi People.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/

Daiquiri je koktel koji se dobije miješanjem ruma, šećera i svježeg soka od limete, a Spears je podijelila i da je njeno iskustvo s alkoholom bilo bitno drugačije od onoga njenog oca Jamieja.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Sviđalo mi se što sam mogla s vremena na vrijeme piti s mamom. Način na koji smo pili nije nimalo sličan načinu na koji je to radio moj otac. Kad je pio, postajao je depresivniji i zatvarao se, mi smo postale sretnije, življe i pustolovnije - napisala je Britney.

Rekla je i da je imala sretno djetinjstvo i normalne tinejdžerske godine , odnosno 'normalne koliko su one mogle biti u njenoj obitelji'.

- Bilo je nešto tako prekrasno normalno u tom razdoblju mog života: maturalna zabava, vožnja po našem malom gradu, odlazak u kino... Ali istina je da su mi nedostajali nastupi - priznala je Britney.

Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Inače, pjevačica je 1998., sa 16 godina izdala svoj prvi singl '..Baby One More Time', a kroz karijeru se borila s ovisnostima i pritiskom medija. Godine 2008. je njezin otac preuzeo brigu, odnosno stavio ju pod konzervatorstvo, sve do 2021. godine.

Britney je otkrila da joj je to razdoblje bilo jako teško te je ranije iznijela i detalje prema kojima su je roditelji kontrolirali punih 13 godina, ali je otkrila i da su prešli preko nekih stvari te da je s majkom ponovno u dobrim odnosima.

Podsjetimo, u memoarima je navodno iznijela i detalje o vezi s Justinom Timberlakeom s kojim je zatrudnjela. Zajedno su bili od 1999., a do prekida je došlo 2002. godine.

- Jako sam ga voljela. Očekivala sam da ćemo jednog dana osnovati obitelj, ali Justin nije bio sretan zbog moje trudnoće. Rekao je da nismo spremni za dijete, da smo premladi - napisala je pjevačica i dodala kako je prekinula trudnoću.

- Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam na to. Ne znam je li odluka bila ispravna. Da je odluka bila samo moja, nikad to ne bih učinila. No Justin je bio siguran da ne želi biti otac - objasnila je Britney.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

POGLEDAJTE KULINARSKI SERIJAL 'LEĐA O LEĐA':