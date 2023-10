KVIZ Kardashiani su se počeli emitirati 2007. godine. Otkrijte koliko znate o slavnoj obitelji

Jedan od najdugovječnijih reality showova, 'Keeping Up With the Kardashians', počeo se emitirati na današnji dan 2007. godine. Iako mu je kraj došao prije dvije godine, mlađe generacije ga i danas gledaju, a slavnu obitelj pratimo i u novoj emisiji 'The Kardashians'. Serija prati živote bogate obitelji Kardashian/Jenner - majke Kris Jenner i oca Brucea Jennera (danas Caitlyn Jenner), kćeri Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner i Kylie Jenner te sina Roba Kardashiana.

Foto: E!

Kopirali emisiju Ozzyja Osbournea

Reality show 'The Osbournes' prvi je put izašao 21. ožujka 2005. godine, a do danas se smatra jednom od najpoznatijih emisija tog formata. A koliko je veliki utjecaj imala i na ostale realityje govori činjenica da je show 'Keeping Up With the Kardashians' napravljen po uzoru na nju. Slavna emisija o Kardashianima i Jennerima zapravo je započela kao kopija.

Ipak, neovisno o tom što se emisija temeljila na drugoj, ubrzo je postala carstvo koje je vrijedno milijardu dolara. Isto tako, uz pomoć 'KUWTK', obitelj Kardashian/Jenner postala je najpoznatija na svijetu.

Najdramatičnije scene i svađe

Obitelj koju gledamo u emisiji nije kao i sve ostale. Njihovi životi puni su luksuza i glamura, ali i dramatičnih situacija i svađa. Neke od njih postali su memeovi, a njihove svađe brojni rekreiraju iz zabave.

Jedan od zapamćenijih trenutaka iz serije je kada Khloe završi u zatvoru u trećoj sezoni. Njene sestre i majka na putu su prema zatvoru, a Kim u jednom trenutku vadi mobitel i krene se fotografirati. Tada se Kris naljutila na nju i rekla joj: 'Kim, prestani se fotografirati, sestra ti ide u zatvor.'

Svađa koja je postala popularni meme je ona između Kim i Khloe u prvoj sezoni. Kim je kupila auto marke Bentley, a njena sestra je bila jako ljubomorna. Zbog toga su se žestoko posvađale, a Kim je u jednom trenutku Khloe udarila torbicom. 'Ne budu je*eno bezobrazna', rečenica je koja se i danas citira, a koja je proizašla upravo iz te svađe.

Brojnima je poznato i putovanje slavne obitelji na Boru Boru. Kim je u to vrijeme bila u braku s Krisom Humphriesom, koji im se pridružio na odmoru. Išli su na kupanje, a Kim je izgubila dijamantnu naušnicu. Suze su potekle i nije se mogla smiriti na što joj je sestra Kourtney rekla: 'Kim, postoje ljudi koji umiru'.

Zaruke Khloe i Lamara Odoma bile su sretan trenutak za cijelu obitelj, osim za Brucea Jennera koji je za njih saznao putem vijesti. Dok je Khloe svima javila da se zaručila, zaboravila je na svog očuha, koji se jako razočarao u nju. Izbila je žestoka svađa, ali su se na kraju pomirili.

Kraj legendarne emisije i početak nove

Nakon 20 sezona došao je kraj realityju, što je obitelj objavila u službenom priopćenju.

- Teška srca se pozdravljamo s 'Keeping Up with the Kardashians'. Nakon 14 godina, 20 sezona, stotinu epizoda i nekoliko 'spin-off' serija, odlučili smo kao obitelj završiti ovo posebno putovanje. Neizmjerno smo zahvalni svima vama koji ste nas gledali sve ove godine - kroz dobra vremena, loša vremena, sreću, suze i brojne veze i djecu. Zauvijek ćemo cijeniti predivne trenutke i brojne ljude koje smo upoznali na ovom putu - poručili su tada.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Međutim, obitelj je ubrzo najavila povratak na male ekrane, ali u drugoj emisiji - 'The Kardashians'. Njihova se emisija ranije emitirala na programu E!, a onda se premjestila na Hulu. Početak emitiranja bio je 14. travnja 2022.

Obitelj Kardashian/Jenner zasigurno je najpoznatija obitelj na svijetu. Koliko vi znate o njima? Testirajte svoje znanje u kvizu.