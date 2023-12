Kvrgić se našao u knjizi rekorda, a žena mu bila najveća podrška: 'Nikad nisam ton digao na nju'

Prije točno tri godine napustio nas je legendarni glumac Pero Kvrgić. Preminuo je u 94. godini u Zagrebu, a vijest o njegovoj smrti tada nam je potvrdila glumica Lela Margitić.

Imao je čak 190 različitih uloga

Posljednje je godine života proveo u Domu za starije osobe u Lašćinskoj. Dobio je brojne nagrade, a njegovu bogatu kazališnu, filmsku i televizijsku karijeru obilježilo je čak oko 190 različitih uloga.

Glumio je, između ostalog, u najdugovječnijoj predstavi na svijetu, 'Stilskim vježbama', uz kolegicu Margitić. Prvi put predstava je postavljena 19. siječnja 1968. godine u Teatru ITD. U travnju 2018. proslavili su 50 godina igranja. Zajedno su ju u nepromijenjenoj postavi igrali više od pola stoljeća i postali tandem koji je oborio sve rekorde u broju izvedbi i godinama izvođenja.

- Još i danas imamo tremu uoči predstave, iako ju igramo već 50 godine - rekli su tada Pero i Lela koji su prvi put na zajedno stali na pozornicu davne 1970. godine. Pero je tad imao 42, a Lela 28 godina.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nisam mogla ni sanjati da će nam upravo 'Stilske vježbe' po svojoj dugovječnosti, ali i zbog nepromijenjene glumačke postave, donijeti niz priznanja i nagrada i rekord upisan u tiskano izdanje Guinnessove knjige svjetskih rekorda - Lela Margitić se i danas sjeća okolnosti pod kojima je uvježbavala tekst za svoj prvi nastup.

'Moja Stipica je predivna'

Velika podrška bila mu je supruga Nevenka Stipančić.

Pero i Nevenka bili su u sretnom i stabilnom braku 50 godina. Preminula je 2019. godine, a zajedno su proveli cijeli život. Čim ju je upoznao, znao je kako je ona prava, iako niti sam nikada nije mogao objasniti zašto. Jednom se prilikom raznježio kada je govorio kako ga njegova Nevenka tjerala kod liječnika jer je imao problema s tlakom.

- Ja joj kažem da me ne vodi liječnicima, ali ona ne popušta. Jest, to je ljubav. Moja Stipica je predivna, volimo se jako. Ja ju zovem Stipica, od prezimena sam to napravio - ispričao je Pero svojedobno u intervjuu za Jutarnji list.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL/Danijel Galić, Šimun Bućan i Petra Perkov

Pero je tvrdio kako je tajna uspješnog braka u međusobnom poštovanju.

- Nikada nisam povisio ton ili udario suprugu. Nisam takav da bih povisio ton, a nije ni ona, tako da skladno živimo. Brak s vremenom prerasta u divno prijateljstvo, uz prilagođavanje i popuštanje jedno drugom - govorio je Kvrgić za Story.hr.

Dobio zvijezdu u Ulici slavnih

Tijekom karijere dobio je brojne nagrade, među kojima i nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Pero je svojedobno od bivšeg predsjednika Republike Hrvatske, Stjepana Mesića (88), odlikovan Redom kneza Branimira za izniman i dugogodišnji doprinos kulturi Republike Hrvatske.

Godine 2007. Kvrgić je dobio vlastitu zvijezdu u hrvatskoj Ulici slavnih na opatijskoj šetnici Slatini.

Pero je rođen u Moravicama u Gorskom kotaru. Prva kazališna iskustva stječe u partizanskim kazališnim skupinama 'Ivan Goran Kovačić' i 'August Cesarec'. Od 1950. do 1954. član je ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, no godinu dana nakon pridružuje se ansamblu zagrebačkog Dramskog kazališta, današnje Gavelle, gdje je djelovao kao glumački prvak. Nakon povratka u Hrvatsko narodno kazalište Zagreb, u tom ansamblu ostaje do mirovine.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Njegovu bogatu kazališnu, filmsku i televizijsku karijeru obilježilo je čak oko 190 različitih uloga. Glumio je u gotovo svim hrvatskim kazalištima, skupinama i na festivalima, uključujući ZDK Gavella, Teatar &TD, ZKM, HNK Zagreb, HNK Split, dubrovačko Kazalište Marin Držić, Komedija, Kerempuh, Teatar u gostima, brijunski Teatar Ulysses, Žar ptica, Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto...

Posljednji pozdrav brojnih

Kada je Kvrgić preminuo od njega su se oprostile brojne zvijezde. Tužna vijest pogodila je tada glumca Slavka Sobina (39), koji se na društvenim mrežama oprostio od Pere.

- Odlaze uzori. Hvala na kreiranju snova - napisao je Slavko i podijelio fotografiju glumca.

Shrvan je bio i glumac Igor Mirković (58).

- Nije Pero puno filmova snimao, a sa mnom je radio dva posljednja. Zato što sam želio iskoristiti svaku priliku. Naime, prva predstava koja je u desetgodišnjem meni izazvala ogromni, iskreni ushit bile su 'Stilske vježbe'. Pero Kvrgić tada je bio moj heroj, totalna fascinacija... I tako me neprimjetno poveo životnim putem. Igra slučaja htjela je da ga sparim s velikom Marijom Kohn, s kojom je igrao prvu profesionalnu predstavu, glumili su zajedno u nekoj bačvi. I za mene i za njih 'Inkasator' je, dakle, bio svojevrsni povratak početku, ishodištu. Tada sam shvatio da je Pero, tada već u ozbiljnim godinama, čvrsto odlučio da će glumiti do posljednjeg daha. Uspio je - oprostio se Igor na društvenim mrežama uz fotografije sa snimanja filma 'Inkasator'.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Posljednji pozdrav velikom glumcu uputila je i glumica Bojana Gregorić Vejzović (51).

- Zbogom dragi Pero Kvrgić! Bila je velika čast dijeliti scenu s vama! - napisala je Bojana svojedobno.